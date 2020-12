Sprzedaż Mennica Legacy Tower. Nie poszło o cenę, ale jednak o pieniądze

Rok temu mówił pan, że Mennica Polska ma przed sobą trzy scenariusze: może być kupującym, sprzedającym lub oczekującym. W listopadzie wybraliście pierwszą drogę i ona się nie powiodła. Nie dogadaliście się co do ceny za 50 proc. udziałów w kompleksie Mennica Legacy Tower?

Grzegorz Zambrzycki, prezes Mennicy Polskiej: Jako spółka giełdowa jesteśmy zobligowani do zapewniania pełnej transparentności naszych działań. Wynika to również z faktu, że prowadzimy biznes na polu dużego zaufania publicznego, bo produkujemy pieniądze – nie tylko dla Polski, ale i wielu zagranicznych banków centralnych. Po drugiej stronie mamy partnera, który nie jest zmuszony do trzymania takich standardów. Ta transakcja ma niełatwą strukturę. Od samego początku było wiadomo, że nie będzie łatwo. Należy jednak pokreślić, że rozbieżności między stronami, jakie pojawiły się w toku negocjacji, nie były związane z ceną. Co ciekawe, kwota była właściwie jedynym elementem, który udało się utrzymać, bo żadna ze stron od pewnego etapu jej nie kwestionowała. Pojawiła się natomiast cała masa innych rzeczy, które powodowały, że nie mogliśmy zaakceptować warunków sprzedaży.

Czyli?

Chcieliśmy przejąć kontrolę nad spółką celową, ale nie nad budową. Jeśli kupujemy spółkę, to chcemy mieć nad nią kontrolę. To był podstawowy punkt niezgody. Nie udało nam się uzyskać zapisów, które dawałyby nam kontrolę nad czymś, co kupiliśmy. Druga kwestia dotyczy finansów. Nie uczestniczyliśmy w zawirowaniach związanych z wierzycielami naszego partnera. Nasze udziały pokryliśmy gotówką, bez jakiegokolwiek wsparcia podmiotów zewnętrznych. Tymczasem Golub GetHouse, o czym głośno informowały m.in. media, miał inną sytuację. Chcieliśmy mieć pewność, że pieniądze z tej transakcji zaspokoją wierzycieli. Tutaj nie udało się osiągnąć satysfakcjonującego rozwiązania. Uznaliśmy, że ten układ rodził dla nas więcej ryzyk, niż mogliśmy zaakceptować.

Czy to znaczy, że nie ma powrotu do tych rozmów na przykład w marcu 2021 r., gdy zakończy się zasiedlenie budynku?

Na warunkach, do których doszliśmy po dwóch tygodniach negocjacji i przy rozbieżnościach nas dzielących, nie wydaje się to możliwe. Niemniej, cały czas jesteśmy otwarci. Wszystkie trzy scenariusze, o których wcześniej informowaliśmy, znów są aktualne. Możemy być kupującym lub sprzedającym. Kierujemy się prostym rachunkiem ekonomicznym. W sytuacji, gdy ta inwestycja zostanie zakończona, bez wątpienia jakaś część ryzyk automatycznie wygaśnie.

