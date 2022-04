Śródmieście Warszawy w budowie. Czekamy na wielkie inwestycje

INWESTYCJE PRYWATNE

Skysawa

Zaprojektowana przez Polsko - Belgijską Pracownię Architektury Projekt i realizowana przez Polski Holding Nieruchomości inwestycja Skysawa składa się z dwóch nowoczesnych, smukłych budynków o różnej liczbie kondygnacji. Na rynek dostarczy około 28.300 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej.

Nawiązanie do tradycji Warszawy, które znalazło swoje odzwierciedlenie w nazwie obiektu, widoczne jest również w rozwiązaniach materiałowych zastosowanych do budowy kompleksu. Zewnętrzna, elegancka tektonika budynków będzie składać się głównie z transparentnych płaszczyzn wzbogaconych o matowe betonowe elementy i aluminiowe żyletki. Widoczne z perspektywy ulicy elementy konstrukcyjne wykonane będą z betonu, dzięki czemu współgrać będą z delikatnymi podziałami elewacji.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Planowany termin ukończenia wyższego budynku Skysawa to trzeci kwartał 2022 r. Do użytku oddano już niższy gmach kompleksu.

Varso Tower

Wieżowiec jest częścią wielofunkcyjnej inwestycji Varso Place, realizowanej w centrum Warszawy przez firmę HB Reavis i oferującej biura, hotel, centrum innowacji oraz pasaż handlowo-usługowy.

53-piętrowy wieżowiec zwieńczony iglicą powstał na deskach wielokrotnie nagradzanej pracowni Foster + Partners, która słynie z przełomowych projektów wpisujących się w nurt zrównoważonego rozwoju.

Po ukończeniu budowy w 2022 roku, do odwiedzin w Varso Tower zachęci pełne zieleni lobby, na którego ścianach znajdzie się ręcznie wykonana mozaika. Stamtąd, dwie przeszklone windy zabiorą pasażerów z prędkością 8 m/s na szczyt wieżowca, gdzie będzie można podziwiać panoramę miasta.

Dwa tarasy widokowe – jedne z najwyższych w Europie – znajdą się na wysokości 205 metrów oraz 230 metrów, czyli nawet dwukrotnie wyżej niż taras widokowy w Pałacu Kultury i Nauki. Na piętrach od 46. do 48. otwarta zostanie również restauracja z widokiem na Warszawę.

Roma Tower

BBI Development najwcześniej za rok zamierza uruchomić projekt Roma Tower, który razem z archidiecezją warszawską planuje zrealizować przy ul. Poznańskiej, na rogu ulicy Emilii Plater w Warszawie. Na działce po dawnej stacji benzynowej ma powstać ponad 60 tys. mkw. powierzchni, głównie biurowej. Roma Tower będzie mieć 170 metrów wysokości. W kwietniu 2021 r. BBI Development i archidiecezja warszawska, zawarły z inwestorem branżowym list intencyjny zmierzający do zawarcia przyszłej umowy inwestycyjnej dotyczącej dalszej realizacji projektu.

Projekt od początku wzbudzał kontrowersje, które wybuchły jeszcze przed nazwaniem inwestycji, po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Śródmieścia Południowego w 2017 r., który dopuścił budowę pięciu wieżowców o wysokości 170-235 metrów w ocalałej od wojny części centrum, gdzie dominuje kameralna, niska zabudowa. Aktywiści ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze sprzeciwili się temu pomysłowi argumentując swoje stanowisko niedopasowaniem brył do otoczenia, wyburzeniem zabytkowym obiektów, a także możliwym zanieczyszczeniem powietrza i wycinką drzew.

McDonald's w miejscu Cepelii

W 2019 r. Warszawę obiegła wieść, że w modernistycznym budynku dawnej Cepelii z 1966 r. przy ul. Marszałkowskiej ma się rozgościć restauracja McDonald's. Powstał nawet projekt, za który odpowiada pracownia Maas Projekt, założona przez Dariusza Hyca i Henryka Łagunę. Ci doświadczeni architekci odpowiadają między innymi za nowe oblicze Domów Centrum, Hotelu „Saskiego” przy Placu Bankowym 1, budynku „ETHOS” na Placu Trzech Krzyży.

Chwilę potem Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał obiekt na listę zabytków i negatywnie zaopiniował przedłożony projekt. Według niego dawna Cepelia powinna służyć celom wystawienniczym. Inwestycja nadal jest pod znakiem zapytania. Architekci zapewniają, że nie będą ingerować w konstrukcję pawilonu, chcą za to nadać mu "formę idealną", którą w swojej pierwotnej koncepcji konkursowej przewidział Zygmunt Stępiński, ale technika lat 60. i ograniczone fundusze nie pozwoliły jej zrealizować.

Warsaw One w miejscu Ilmetu

Wzniesiony w latach 1995-1997 postmodernistyczny biurowiec Ilmet w najbliższych latach ma zostać rozebrany, a w jego miejscu ma powstać nowa inwestycja - Warsaw One. W czerwcu 2021 r. zniknęło logo Mercedesa z dachu budynku, a w lipcu rozpoczęły się wyburzenia wewnątrz gmachu.

W 2011 roku Skanska - właściciel obiektu - przedstawiła wizualizacje nowego biurowca. Za projekt Warsaw One odpowiada działające w Kopenhadze biuro architektoniczne Schmidt Hammer Lassen. Budynek ma mieć wysokość 188 metrów - nie wiadomo jednak, czy przedstawiony dekadę temu projekt jest nadal aktualny.

Wieża na placu Grzybowskim

W 2021 r. warszawski ratusz wyraził zgodę na budowę 120-metrowej wieży na działce przy placu Grzybowskim 12/16, tuż obok biurowca Metropolitan. Wieżowiec ma być wspólną inwestycją Ghelamco i Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego Żydów w Polsce. W ramach inwestycji przy placu Grzybowskim powstanie nowa siedziba TSKŻ, Centrum Edukacji Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata oraz przestrzeń biurowo-usługowa.

135-metrowy wieżowiec w miejscu Atrium International

W 2019 r. Patrizia Immobilien AG sfinalizowała sprzedaż swojego biurowca Atrium International przy Al. Jana Pawła II w Warszawie spółce Strabag Real Estate. To niezwykle atrakcyjna lokalizacja inwestycyjna na stołecznym rynku, gdzie miejscowy plan zagospodarowania dopuszcza realizację wieży biurowej o wysokości do 135 metrów. Strabag posiada pozwolenie na rozbiórkę. Według wieści, za projekt nowej wieży odpowiadać będzie pracownia Medusa Group.

INWESTYCJE PUBLICZNE

Odbudowa Pałacu Saskiego na placu Piłsudskiego w Warszawie

Jednym z czołowych projektów Prawa i Sprawiedliwości, zainicjowanym przez Lecha Kaczyńskiego w 2004 r. i kontynuowanym do dziś, jest koncepcja odbudowy Pałacu Saskiego na terenie dzisiejszego placu Piłsudskiego w Warszawie.

Na początku 2018 r. ideę odbudowy Pałacu Saskiego i sąsiadującego Pałacu Bruehla poparł mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków prof. Jakub Lewicki. - Budowle te powinny znowu zaistnieć w krajobrazie Warszawy. Najwłaściwszą formą odtworzonych budynków powinien być wygląd sprzed 1 IX 1939 roku. Za szczególnie ważne uważam odtworzenie wnętrz pałacu Bruehla, zaprojektowanych przez Bohdana Pniewskiego, będących jedną z najwybitniejszych kreacji architektonicznych z okresu dwudziestolecia międzywojennego - podkreślił Lewicki.

Stan na dziś? Choć odbudowie Pałacu Saskiego niechętne są władze samorządowe Warszawy, to 7 lipca 2021 r. odbyło się uroczyste przekazanie projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji. Aktu dokonał sam prezydent Andrzej Duda. W odbudowanym Pałacu Saskim mają znaleźć się instytucje kultury.

Nowe Centrum Warszawy

Nowe Centrum Warszawy to projekt wielu zmian, które planują i realizują władze stolicy w Śródmieściu. Warszawa ma przejść metamorfozę podobną do tej, którą przeszły Kopenhaga, Sztokholm czy Amsterdam. - Wszystko po to, żeby miasto, które do tej pory było idealnym miejscem do pracy, stało się też idealnym miejscem do życia – mówił prezydent Rafał Trzaskowski.

W skład miastotwórczego projektu wchodzą nowe koncepcje i przebudowy w następujących lokalizacjach:

Rondo Dmowskiego

Naziemne przejścia dla pieszych, przebudowane przystanki tramwajowe i znacznie więcej zieleni – to główne zmiany dotyczące ronda Dmowskiego. Koniec przebudowy jest tuż-tuż - ma nastąpić już w maju 2022 r.

Plac Pięciu Rogów

W jednym miejscu spotyka się aż pięć ulic: Bracka, Chmielna, Krucza, Zgoda i Szpitalna. Koncepcja i rozwiązania architektoniczne zaproponowane przez Kacpra Ludwiczaka a następnie pracownię WXCA mają na celu nadanie temu miejscu charakteru przestrzeni publicznej, tworzonej z myślą o pieszych. Na nowym placu staną 22 klony polne o wysokości do 9 metrów wysokości. Nawierzchnia placu zostanie wyłożona płytami z betonu architektonicznego, wykończonego kruszywem kamiennym. Na placu przewidziano instalację przestrzenną Joanny Rajkowskiej. Koniec przebudowy zaplanowano na 2022 r.

Zielona Marszałkowska

Koncepcja „Zielona Marszałkowska” zakłada więcej zieleni, m.in. w pasie dzielącym pomiędzy jezdniami a torowiskiem - nasadzenia drzew (tam, gdzie to możliwe) oraz krzewów i żywopłotów. Jezdnie będą miały po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, zaś na prawym pasie wyznaczone zostanie parkowanie. Dla pieszych powstaną dodatkowe przejścia przy ulicach Żurawiej i Wilczej, przewidziana jest też rezerwa pod nową zebrę na Osi Saskiej. Z kolei rowerzyści na odcinku od pl. Konstytucji do ronda Dmowskiego zyskają trasę po obu stronach ulicy, a dalej, aż do pl. Bankowego, po jej zachodniej stronie. Kiedy finał? W 2023 r.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Powstające według projektu pracowni Thomas Phifer and Partners muzeum i jego otwarcie ma być jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych najbliższych lat w stolicy. Budynek ma wpisać się w pustkę przed budynkiem Pałacu Kultury i Nauki. Architekt dla swojego projektu ukuł hasło: „A building that reveals all it has” – „budynek, który pokazuje wszystko, co ma”. Ta inwestycja również ma się zakończyć w 2023 r.

ul. Chmielna

Szpalery drzew, dużo zieleni i miejsc do wypoczynku oraz efektowne oświetlenie – taka będzie nowa Chmielna według projektu pracowni RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa. Po obu stronach ulicy Chmielnej, na odcinku od ul. Nowy Świat do pasażu Stanisława Wiecheckiego „Wiecha”, pojawią się rzędy drzew. Zmienią się też skwery przy kinie Atlantic oraz przy centrum medycznym, gdzie teraz odbywa się sprzedaż książek pod chmurką. Powstanie tam skwer bukinistów z wygodnymi tarasami, siedziskami i efektownym oświetleniem. Dokładna data oddania do użytku odmienionej ulicy nie jest podana - wiadomo jedynie, że ma to nastąpić po 2023 r.

Nowe Aleje Jerozolimskie

Aleje Jerozolimskie po przebudowie mają wyglądać zupełnie inaczej niż dziś. Inny będzie podział ulicy, z szerokimi chodnikami i wyznaczonymi miejscami na ogródki gastronomiczne, drogami rowerowymi o szerokości 3 metrów po obu stronach. Jezdnia w każdą stronę będzie się składała z pasa ruchu ogólnego, buspasa i pasa do parkowania. Pojawią się też zielone nasadzenia. Obecnie trwają prace projektowe.

Plac Powstańców Warszawy

Po 2023 roku poznamy nowe oblicze tej przestrzeni. Pod ziemią znajdzie się nowoczesny parking samochodowy, zaś na powierzchni różne udogodnienia dla pieszych oraz rowerzystów. Po zbudowaniu parkingu, plac zyska kształt wypracowany w konsultacjach z mieszkańcami.

ul. Złota i ul. Zgoda

Koncepcja pracowni RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa zapowiada atrakcyjną i bogatą przyrodniczo zieloną przestrzeń publiczną. Ruch w rejonie ulic Złotej i Zgoda ma być znacznie ograniczony i uspokojony. Architekci proponują likwidację tunelu w osi ul. Złotej. Miejsce po nim można wykorzystać na zbudowanie podziemnego zbiornika retencyjnego na wody opadowe. W centralnej części placu na ul. Złotej przy pasażu Wiecha znalazłoby się miejsce na płytki zbiornik wodny. Przed Domem pod Orłami ma powstać reprezentacyjny plac. Ma stanowić zieloną oprawę dla zabytkowego gmachu.

Plac Emila Młynarskiego przed Filharmonią Narodową, gdzie dziś jest parking ma zostać zastąpiony skwerem i Ogrodem Muzyki. W koncepcji planowane są wielorzędowe nasadzenia i wysokie krzewy, które mają izolować od zgiełku miasta. Podest wzdłuż gmachu Filharmonii pełniłby funkcję zewnętrznego foyer. Można by na nim urządzać koncerty plenerowe i różne inne wydarzenia. Działałyby też ogródki gastronomiczne. Finał prac przewidziano po 2023 r.

ul. Krucza

Choć szeroka ul. Krucza znajduje się w centrum Warszawy, tuż przy Alejach Jerozolimskich, na co dzień wydaje się nieco martwa. W planach nadanie ulicy śródmiejskiego charakteru, zmieni się na wzór barcelońskiej La Rambli. Środek jezdni zajmie szeroki pieszy pasaż, zacieniony wysokimi szpalerami drzew. Ruch samochodów zostanie uspokojony, pojawią się udogodnienia dla rowerzystów. Dzięki zmianie charakteru, ulica Krucza stanie się przestrzenią przyjazną dla wszystkich i miejscem sprzyjającym rozwojowi usług i gastronomii. Powstaną brakujące przejścia dla pieszych, infrastruktura rowerowa i zieleń. Ratusz zapowiedział, że projektant poszukiwany będzie jeszcze w 2022 r.

Nowa Emilia

Nowy budynek projektu BBGK Architekci powstanie przy parku Świętokrzyskim, nieopodal północnego wyjścia z Pałacu Kultury i Nauki. Planowane jest przywrócenie obiektu w formie zbliżonej do oryginału, z wykorzystaniem historycznych elementów.

Będzie to miejsce pełne światła i zieleni. Przyciągnie różnych użytkowników. Inwestycję będzie realizowana w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego. Jej ukończenie planowane jest już na okres po 2023 roku.

Plac Centralny

Nowy plac zostanie wykrojony z części Placu Defilad od strony ul. Marszałkowskiej. Z przestrzeni ubędzie bruku, a przybędzie zieleni, pojawi się również oczko wodne - taki jest plan powstały na bazie projektu A-A Collective.

W przestrzeni, która zostanie urządzona zgodnie z projektem konkursowym, mieszkańcy odnajdą ślady historii Warszawy po nieistniejących ulicach i kamienicach. Nawierzchnie z bruku przypominają układ dawnych ulic. Trawniki są obrysem po przedwojennych kamienicach. Domy zostały zniszczone w czasie II wojny światowej, a ich relikty zburzone i usunięte, by zrobić miejsce pod budowę Pałacu Kultury i Nauki. Przybędzie drzew i staw, który znajdzie się przy samym wejściu na plac od strony ulicy Marszałkowskiej, blisko elewacji bocznej planowanego Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Finiszu prac możemy się spodziewać po 2023 r.

Most pieszo-rowerowy na Pragę

Przeprawa pieszo-rowerowa połączy brzegi Wisły na wysokości ul. Karowej i S. Okrzei. To przedłużenie Nowego Centrum Warszawy, bo choć most będzie nieco oddalony od ścisłego centrum stolicy, to spowoduje, że Stara Praga stanie się de facto częścią uniwersytecko-wypoczynkowej części miasta. Nowa konstrukcja będzie miała 452 metry długości. Tym samym będzie o 127 m dłuższa od londyńskiego Millennium Bridge, jednego z najbardziej znanych tego typu obiektów na świecie. Finał realizacji projektu Schuessler-Plan Inżynierzy ma nastąpić do 2024 r.

Hala Gwardii

Zmiany czekają również jedno z miejsc najchętniej odwiedzanych przez warszawiaków, czyli Halę Gwardii. To będzie miejsce spotkań, targów oraz różnych wydarzeń kulinarno-kulturalnych.

Remont zabytku, którego finisz zaplanowano na 2025 r., ma przywrócić Hali jej unikatowy, oryginalny handlowo-usługowy klimat. Ze względu na wartości historyczne budynku remont będzie prowadzony w oparciu o wytyczne konserwatorskie. Wykonawca odnowi i uzupełni zachowane detale elewacji (m.in. gzymsy, balustrady, opaski okienne), a wszystkie ślady związane z działaniami wojennymi (np. ślady po kulach) zostaną zakonserwowane.