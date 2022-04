Stabilne wyniki finansowe Grupy PHN w 2021 roku

W 2021 r. Grupa Kapitałowa PHN osiągnęła stabilne wyniki finansowe dzięki konsekwentnie prowadzonej dywersyfikacji działalności i ścisłej kontroli kosztów. Zysk netto wzrósł do 73,7 mln zł wobec 70,1 mln zł w 2020 r.

W ubiegłym roku, pomimo trudnych warunków rynkowych związanych z pandemią, zakłóceniami w łańcuchach dostaw, wzrostem kosztów pracy i materiałów budowlanych, czy też głębokimi zmianami na rynku biurowym, spółka utrzymała wynik z najmu na poziomie zbliżonym do 2020 r.

Utrzymane w ryzach były także koszty działalności.

Portfel Grupy PHN obejmuje obecnie ponad 156 aktywów nieruchomościowych o wartości rynkowej ok. 3,5 mld zł.

Celem strategicznym Grupy PHN pozostaje zwiększanie wartości spółki i dalsza poprawa efektywności, jednak wiele zależy od nieznanych jeszcze konsekwencji gospodarczych wojny w Ukrainie.

Spółka "bez szwanku przeszła czas pandemii"

- Mamy za sobą pełen wyzwań rok. Pomimo niesprzyjających warunków rynkowych naszej spółce udało się osiągnąć stabilne wyniki finansowe i zrealizować wiele ambitnych przedsięwzięć. Bez szwanku przeszliśmy przez czas pandemii i umocniliśmy fundamenty naszej działalności. Prowadzimy zdywersyfikowaną działalność, co pozwala nam na wzmacnianie naszej pozycji w różnych segmentach rynku – powiedział Marcin Mazurek, prezes zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Spółka uważnie obserwuje zmiany na rynku nieruchomości, w tym w obszarze najmu, dostosowując swoją ofertę do zmieniających się potrzeb klientów. Portfel Grupy PHN obejmuje ponad 156 aktywów nieruchomościowych o wartości rynkowej ok. 3,5 mld zł, co plasuje spółkę w czołówce największych firm nieruchomościowych w Polsce.

PHN zawarł jedną z największych od początku pandemii umowę najmu powierzchni biurowej na polskim rynku. Flagowa inwestycja PHN - budowany obecnie kompleks biurowy Skysawa w centrum Warszawy, została w całości wynajęta PKO Bankowi Polskiemu. W tym roku PHN przekaże do użytku także inny biurowiec klasy A – położony na warszawskim Muranowie budynek Intraco Prime, gdzie popisano już pierwszą umowę najmu, a z kolejnymi klientami toczą się zaawansowane rozmowy.

Nie tylko biurowce

W ramach strategii dywersyfikacji PHN stawia także na dalszy rozwój budownictwa mieszkaniowego. Obecnie w realizacji są trzy inwestycje. Spółka planuje także rozpoczęcie budowy osiedla przy ul. Kolejowej w Warszawie oraz kolejnych projektów mieszkaniowych.

PHN dostrzega rosnący potencjał rynku magazynowego, który zyskuje na znaczeniu w wyniki zwiększonego zapotrzebowania na usługi e-commerce. Prognozy rynkowe wskazują dynamiczny rozwój tego segmentu. Grupa dysponuje gruntami, które można przeznaczyć na inwestycje logistyczne.

Kolejnym segmentem, w którym obecny PHN jest sektor hotelowy. Wraz z Polskim Holdingiem Hotelowym spółka stała się w ubiegłym roku właścicielem warszawskiego Hotelu Regent, dawniej funkcjonującego pod marką Hyatt.

PHN nagrodzony w międzynarodowym konkursie

Ważnym wydarzeniem dla Grupy PHN była nominacja dla gdyńskiego projektu Yacht Park & Marina Yacht Park, który znalazł się wśród czterech finalistów nominowanych do nagrody międzynarodowego konkursu MIPIM Awards 2021 w Cannes w kategorii „Best Cultural and Sports Infrastructure”.

Także budynek Skysawa zyskał uznanie międzynarodowych ekspertów i został nominowany do nagrody w konkursie BREEAM Awards 2022 w Londynie za proekologiczne rozwiązania. To kolejna nominacja PHN w konkursie BREEAM Awards.

Zwrot w kierunku ESG

Spółka promuje także najwyższe zielone standardy na rynku nieruchomości. Prowadzone projekty są przyjazne ludziom i środowisku, planowane i budowane według zasad zrównoważonego rozwoju. W przypadku inwestycji realizowanych przez Grupę PHN podejmowane są działania, które obniżają ślad węglowy, skracają łańcuch dostaw czy wprowadzają energooszczędność budynków.