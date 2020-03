Stabilnie na wrocławskim rynku powierzchni biurowych

Na koniec 2019 roku całkowity zasób powierzchni biurowej we Wrocławiu osiągnął poziom 1,18 miliona mkw. i na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy wzrósł o 147 300 mkw. Jest to już drugi rok z rzędu, kiedy wrocławski rynek biurowy powiększa swój zasób powierzchni o blisko 150 000 mkw.

Wrocław cały czas cieszy się zainteresowaniem ze strony międzynarodowych firm z branży nowoczesnych usług oraz firm technologicznych. Miasto przyciąga sektor usług dla biznesu światowej klasy specjalistami, wysoką jakością i efektywnością pracy, a także zrównoważonymi kosztami zatrudnienia. Dla firm z tego obszaru rozwinięty i stabilny rynek powierzchni biurowych, jaki mamy we Wrocławiu, stanowi zachętę dla dalszych inwestycji. W ciągu ostatnich pięciu lat rynek biurowy we Wrocławiu urósł ponad dwukrotnie, jednak wskaźnik pustostanów oraz stawki czynszu pozostają na relatywnie stabilnym poziomie – mówi Marcin Siewierski, dyrektor regionalny w dziale powierzchni biurowych, Cushman & Wakefield.

Największym projektem oddanym do użytku w 2019 roku była druga faza kompleksu Business Garden Wrocław, w której skład wchodzi 6 budynków o łącznej powierzchni 76 800 mkw. Tym samym projekt firmy Vastint stał się największym kompleksem biurowym we Wrocławiu oferującym łącznie ponad 113 000 mkw. Ponadto, w zachodniej części Wrocławia oddane do użytku zostały budynki Carbon Tower (Cavatina – 17 600 mkw.) oraz Cu Office B (Reino/Buma – 10 600 mkw.). Centrum Wrocławia powiększyło się o projekt Nowy Targ (Skanska – 24 600 mkw.) oraz City Forum: City One (Archicom - 11 250 mkw.).

Relatywnie duża aktywność deweloperów w ostatnich dwóch latach doprowadziła do ograniczenia ilości nowych inwestycji planowanych do oddania w latach 2020-2021. Na chwilę obecną w budowie znajduje się blisko 116 000 mkw., z czego tylko 56 000 mkw. zostanie oddanych do użytku w 2020 roku. W ostatnich dwóch latach aktywność deweloperów była skupiona głównie na zachodniej części Wrocławia. Natomiast projekty planowane do oddania do użytku na przestrzeni najbliższych dwóch lat znajdują się w części południowej oraz w centrum Wrocławia.

Popyt

Aktywność na rynku najmu we Wrocławiu spowolniła w porównaniu do ostatnich dwóch lat. W 2019 roku popyt brutto wyniósł 123 400 mkw., co jest wartością porównywalną do lat 2014 – 2016. Niemniej jednak połowa najemców, którzy zawarła umowy w 2019 roku, zdecydowała się na relokacje firm. Renegocjacje i ekspansje powierzchni stanowiły odpowiednio 36% i 14% wszystkich zawartych transakcji. Warto zauważyć, że około 40% wszystkich transakcji stanowiły umowy w budynkach będących w budowie.