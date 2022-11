Rynek biurowy w Trójmieście utrzymał trzecią pozycję pod kątem wielkości wśród rynków regionalnych. Całkowite zasoby biurowe Trójmiasta na koniec III kw. 2022 roku wyniosły ponad 1,01 mln mkw. i nie zmieniły się od poprzedniego kwartału z uwagi na brak ukończenia nowych projektów.

Deweloperzy w Trójmieście są relatywnie aktywni. Na koniec września w budowie znajdowało się ponad 100 000 mkw. Jeżeli wszystkie realizowane obecnie inwestycje zostaną terminowo ukończono, trójmiejski wolumen powierzchni biurowej zwiększy się w ostatnim kwartale bieżącego roku o 16 000 mkw., a pozostałe 84 000 mkw. zasili rynek w 2023 roku.

Największymi projektami pozostającymi w budowie są Waterfront II w Gdyni (14 500 mkw., Vastint Polska), C300 (13 760 mkw., Inopa) oraz Punkt (12 500 mkw., Torus) zlokalizowany w Gdańsku.

Pomorskie należy do czołówki polskich województw pod kątem czystości powietrza. Dodając do tego zalety wynikające z bliskości morza, liczne uczelnie, wykwalifikowanych absolwentów oraz różnorodność zaplecza biurowego, trudno się dziwić, że firmy stawiają na rozwój działalności w Trójmieście. Warto wspomnieć, że w 2022 roku Trójmiasto uplasowało się na 1. miejscu, jako najlepsze miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w rankingu ABSL. Aktywność najemców potwierdza, że firmy czują się tutaj dobrze – dodaje Maciej Kandybowicz, Leasing Manager w Knight Frank.