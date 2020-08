Standard Chartered wprowadza się do The Warsaw Hub

Bank Standard Chartered otworzył nową przestrzeń do pracy dla swoich pracowników na najwyższych piętrach jednego z najnowocześniejszych kompleksów biurowych w Polsce, The Warsaw Hub przy Rondzie Daszyńskiego. W sumie prawie 7,000 mkw. nowoczesnej, funkcjonalnej i bezpiecznej powierzchni do pracy dla zespołu liczącego nawet 1000 osób.

10 sierpnia ruszyły dwa pierwsze z czterech pięter, których oddanie zaplanowano na ten rok. Kolejne dwa zostaną uruchomione przed końcem września, a uroczyste otwarcie zaplanowano na początek października. Oddanie piątego piętra zaplanowano w przyszłym roku. Od zarejestrowania polskiej spółki Standard Chartered w czerwcu 2018 roku, siedziba firmy znajdowała się w odrestaurowanych wnętrzach budynku biurowego z 1998 roku, przy ul. Towarowej 25a.

- Dotychczasowe biuro dobrze spełniło swoją rolę jako tymczasowa lokalizacja, czas jednak na przeprowadzkę do docelowej siedziby. Nowe biuro nie tylko oferuje wyższe standardy funkcjonalne, ale jest również lepiej dopasowane do profilu naszej działalności w Polsce. W ciągu dwóch lat stworzyliśmy w Warszawie zespół ponad 600 doświadczonych ekspertów, świadczących wysoce specjalistyczne usługi na rzecz innych spółek z Grupy Standard Chartered. Wiele zadań, które realizują nasi pracownicy, ma związek z zaawansowanymi technologiami i procesami, co koresponduje z charakterem kompleksu The Warsaw Hub - mówi Rowena Everson, dyrektor zarządzająca Standard Chartered GBS Poland.

- The Warsaw HUB to najnowocześniejszy i zarazem najbardziej funkcjonalny budynek, jaki dotychczas zrealizowaliśmy, który wykracza daleko poza ramy zwykłego kompleksu biurowców. Projektując go, zależało nam, aby był to obiekt samowystarczalny, gdzie pod jednym dachem znajdą się wszystkie funkcje i usługi potrzebne do funkcjonowania nowoczesnego biznesu. Bardzo się cieszymy, że te atuty dostrzegł wiodący międzynarodowy bank, jakim jest Standard Chartered i wybrał na swoją polską siedzibę The Warsaw HUB - mówi Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland.



Nowoczesna, inkluzywna i bezpieczna przestrzeń

Nowa przestrzeń biurowa Standard Chartered została zaprojektowana zgodnie z globalnymi standardami banku przez biuro architektoniczne M Moser Associates, z uwzględnieniem elementów podkreślających jej lokalizację w Polsce. Obraz autorstwa polskiej malarki, Marty Zawadzkiej, zdobi recepcję, a kolory wykorzystane w innych częściach biura nawiązują do wyjątkowych miejsc na mapie Polski, takich jak Słowiński Park Narodowy, Puszcza Białowieska, Zielony Staw czy Jaskinia Raj. Najbardziej imponującym lokalnym elementem nowego biura banku jest jednak spektakularny widok na panoramę Warszawy.

