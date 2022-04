Star Beta Poland wprowadzi się do Epol Office w Krakowie

Star Beta Poland przenosi swoje krakowskie biuro do biurowca EPOL Office.

Epol Office to czterokondygnacyjny obiekt biurowy.

Star Beta Poland zmienia lokalizację w Krakowie.

Star Beta Poland firma prop-tradingowa zajmująca się handlem na instrumentach finansowych w wielu klasach aktywów takich jak kontrakty terminowe (futures), akcje, obligacje, surowce oraz waluty.

- Poza określonym standardem budynku i jego lokalizacją, równie ważna była dla nas sama elastyczność najmu, którą zaoferowali nam Właściciele Epol Office już podczas pierwszego spotkania. Cały proces został przeprowadzony niezwykle sprawnie, a okazywane od początku pro-klienckie podeście utwierdza nas w przekonaniu, że był to dobry wybór - jesteśmy szczęśliwi, że możemy kontynuować działalność właśnie w tym miejscu. – zaznacza Jacek Mindziak, dyrektor i członek zarządu w Star Beta Poland.

- Wybór właściwego miejsca pod nową siedzibę Star Beta Poland nie był oczywisty, ponieważ w trakcie prowadzenia procesu kilkukrotnie zmieniała się koncepcja samej powierzchni biurowej wraz z planami rozwoju klienta na terenie Polski. Ostatecznie wybór padł z naszej strony na budynek Epol Office, który poza dogodną lokalizacją, oferuje dużą elastyczność najmu wraz z możliwością dalszej ekspansji w obrębie biurowca. Jesteśmy wdzięczni Wynajmującemu za rzeczowe i sprawne podeście do tematu, gdyż był to bardzo istotny składnik końcowego sukcesu procesu najmu. – mówi Łukasz Kąpielewski, specjalista ds. najmu w Biuro Na Miarę.

Epol Office jest czterokondygnacyjnym obiektem biurowym o powierzchni całkowitej ponad 6,3 tys. mkw. Aktualnie oferuje w pełni wykończone powierzchnie biurowe klasy A. Obiekt jest zlokalizowany w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 12, w sercu krakowskiej „Doliny Krzemowej”. Umiejscowienie biurowca gwarantuje łatwy dostęp zarówno do centrum miasta jak i autostrady oraz lotniska. Doskonale skomunikowana lokalizacja (przystanek tramwajowy przed samym biurowcem, ścieżka rowerowa oraz położenie przy jednej z głównych krakowskich arterii) gwarantuje łatwy dostęp dla pracowników oraz partnerów biznesowych najemców. Po drugiej stronie ulicy Bobrzyńskiego znajduje się jedno największych i najnowszych osiedli mieszkaniowych, stanowiące komfortowe miejsce do zamieszkania.

Epol Holding to spółka zajmująca się między innymi administrowaniem i wynajmem powierzchni biurowych, usługowych i apartamentów mieszkalnych oraz prowadzeniem działalności deweloperskiej.

- Proces rekomercjalizacji, jakiemu poddawany jest budynek Epol Office przebiega bardzo sprawnie. Nasza lokalizacja na krakowskim Ruczaju sprawia, że cieszymy się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony najemców, ceniących sobie tę najbardziej dynamicznie rozwijającą się krakowską dzielnicę. Bardzo dziękujemy Star Beta Poland za wybór Office Epol na swoją nową siedzibę i życzę powodzenia w nowej lokalizacji. – dodaje Aneta Kmiecik, kierownik oddziału Kraków w Epol Holding.

W procesie Wynajmującego, spółkę Epol Holding, reprezentowała agencja doradcza Corees Polska, z kolei w imieniu najemcy działało Biuro Na Miarę.

– Epol Office to projekt biurowy, który mamy w swojej opiece od niedawna, więc tym bardziej cieszę się, że Najemcy zaczynają go powoli zapełniać. Lokalizacja oraz świetna komunikacja zarówno tramwajowa, autobusowa jak i rowerowa oraz samochodowa to główne atuty biurowca, które przyciągają potencjalnych Najemców. Gratuluję finalizacji procesu nowemu Najemcy – Star Beta Poland oraz przedstawicielom Epol Holding Sp. z o.o..– podsumowuje Tomasz Skrzypek, Leasing Director w Corees Polska.