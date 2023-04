Starbucks uatrakcyjni okolice ronda Daszyńskiego o kultową kawiarnię w Warsaw UNIT jeszcze w tym roku. Powstanie ona na parterze wieżowca, z trzech stron otoczona w pełni przeszklonymi ścianami, otwierając się od środka na imponujący hol budynku.

Rondo Daszyńskiego to idealne miejsce na kawiarnię w wielkomiejskim stylu – sam środek biznesowego centrum Warszawy, pełne gwaru, ludzi i wieżowców. Kultowa amerykańska marka Starbucks idealnie dopełni charakter Warsaw UNIT , najwyższego i najnowocześniejszego budynku w tej części miasta. Zbudowany z w pełni przeziernego szkła parter płynnie przenika się z przestrzenią ulicy, zapraszając przechodniów do wnętrza wieżowca, gdzie już niedługo wypiją swoją ulubioną kawę – zapowiada Jarosław Zagórski , dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland.

Biurowiec UNIT to bardzo atrakcyjna lokalizacja dla naszej kawiarni. W Starbucks pragniemy być zawsze blisko naszych sympatyków, czy to spieszących się do pracy czy też delektujących się właśnie chwilą przerwy w trakcie dnia. Mamy nadzieję, że wśród pracowników tego oraz okolicznych biurowców znajdzie się wielu naszych przyszłych Gości. Naszym celem jest, aby jak najwięcej osób miało wygodny dostęp do oferty kawiarni oraz mogło doświadczyć wyjątkowych chwil w Starbucks, również w trakcie dnia pracy. To wspaniałe obserwować jak możemy się dzielić z kolejnymi Gośćmi naszą pasją do kawy i być bliżej nich – mówi Vedran Modrić, Regionalny Dyrektor Operacyjny Starbucks Polska.