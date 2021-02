Stare mury ożyją. We Wrocławiu powstanie biurowiec z widokiem na Odrę

L’Uni powstaje w dawnym budynku Wydziału Farmacji Akademii Medycznej. Nazwa budynku nawiązuje do francuskiego słowa „L’Université”, które nierozerwalnie łączy się z historią tego miejsca. Ten neorenesansowy budynek z 1866 roku położony w obszarze Starego Miasta, przy budynku głównym Uniwersytetu Wrocławskiego, oferuje wyjątkowy widok na Odrę. Rewitalizacja budynku ruszyła w połowie 2020 roku i prowadzona jest pod bacznym okiem konserwatora zabytków. Zarówno inwestorowi, jak i pracowni odpowiedzialnej za projekt „Maćków Pracownia Projektowa”, zależy na przywróceniu budynkowi jego dawnego blasku i połączeniu historycznej architektury z nowoczesnymi rozwiązaniami. Docelowo biurowiec oferować będzie około 3 600 m kw. powierzchni biurowej, a górna kondygnacja zyska przeszklenie umożliwiające podziwianie panoramy mostów Uniwersyteckich, Tamki i Wyspy Słodowej. Inwestor planując kolejne udogodnienia nie pominął ani zmotoryzowanych użytkowników, ani entuzjastów rowerów. Co ciekawe do budynku będzie można również dopłynąć, cumując przy pobliskiej marinie, co czyni tę inwestycję absolutnie wyjątkową na mapie Wrocławia i nie tylko. Zaletą lokalizacji biurowca – w samym sercu Wrocławia, blisko Starego Miasta - są liczne kawiarnie i restauracje oraz mnogość połączeń autobusowo-tramwajowych.

L’Uni we Wrocławiu

- Projekty rewitalizowane są wyzwaniem dla wielu stron, a często wiążąc się ze zmianą przeznaczenia obiektu wymagają indywidualnego podejścia. Cieszę się, że możemy być częścią tego projektu. Doceniamy unikalne dziedzictwo architektoniczne L`Uni z nowoczesną, ale zachowującą unikalny klimat aranżacją. Doskonale przy tym wiemy jaki najemca doceni biuro w takim budynku – komentuje Anna Patrzyk-Sperzyńska, Leasing Manager w Knight Frank.