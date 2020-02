Startuje konkurs Lider Dostępności 2020









12 lut 2020

Integracja i Towarzystwo Urbanistów Polskich ogłaszają nabór wniosków do ogólnopolskiego konkursu Lider Dostępności 2020. Już po raz piąty będziemy mogli przekonać się, które obiekty i przestrzenie w Polsce są najlepiej dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nabór trwa do 16 marca. Patronem honorowym konkursu jest prezydent RP Andrzej Duda.