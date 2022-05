Startuje Prime Property Prize 2022. Zgłoś nominację w plebiscycie na najlepsze nieruchomości!









Autor: MBL

Dodano: 26 maj 2022 09:57

Co roku konkurs Prime Property Prize wyróżnia najlepsze nieruchomości komercyjne w Polsce i ich twórców. W tym roku plebiscyt nagrodzi w 12 kategoriach, w tym dwóch nowych: Strategia ESG oraz Inwestycja PRS. Na zgłoszenia czekamy do końca czerwca 2022 roku. To z nich Jury wyłoni najlepsze, na które będą głosować Czytelnicy portali Propertynews.pl i Propertydesign.pl. Zwycięzców poznamy 19 września 2022 roku podczas Gali Prime Property Prize 2022 towarzyszącej konferencji Property Forum 2022 (19-20 września, Sheraton Grand Warszawa).