Stołeczne biurowce CA Immo z wypożyczalniami rowerów

CA Immo poszerza ofertę udogodnień dla najemców trzech budynków biurowych w Warszawie.

Od czerwca br. najemcy Postępu 14, Sienna Center i Warsaw Towers mogą korzystać z systemu wypożyczania rowerów.

Inicjatywa realizowana jest przez CA Immo w ramach pro-środowiskowego programu „Tomorrow Proof”, wdrażanego we wszystkich sześciu krajach, w których firma posiada swoje inwestycje.

Immo uruchomiło system wypożyczania rowerów w swoich trzech biurowcach w Warszawie: Postępu 14, Warsaw Towers i Sienna Center. Do dyspozycji najemców tych budynków są rowery miejskie, z których można korzystać zupełnie bezpłatnie nawet przez 72 godziny. Projekt realizowany jest we współpracy z The Bike Company.

CA Immo z nowym udogodnieniem dla najemców

System wypożyczania rowerów, przeznaczony dla najemców Postępu 14, Warsaw Towers i Sienna Center, został uruchomiony przez CA Immo w czerwcu tego roku. To pierwszy sezon, podczas którego pracownicy tych trzech biurowców mają możliwość bezpłatnego korzystania z łącznie 31 jednośladów. Rezerwacji można dokonywać poprzez aplikację Revelo, maksymalnie na 72 godziny – w tym również na weekend. Operatorem, który odpowiada za obsługę systemu rezerwacji i bieżące serwisowanie rowerów, jest firma The Bike Company.

Postępu 14

– Już pierwsze dni funkcjonowania wypożyczalni rowerów utwierdziły nas w przekonaniu, że ta inicjatywa jest pomysłem wzbudzającym spore zainteresowania i spotkała się z pozytywnym odzewem ze strony najemców. Stanowi naturalne uzupełnienie wcześniej organizowanych przez nas akcji i przeglądów rowerowych, które zawsze – niezależnie od lokalizacji – cieszyły się ogromną popularnością wśród użytkowników naszych inwestycji - powiedział Dawid Wątorski, Senior Leasing Manager w CA Immo Poland.

Sienna Center

- Projekt realizowany jest w ramach programu „Tomorrow Proof”, zgodnie z którym CA Immo podejmuje szereg działań proekologicznych w ujęciu korporacyjnym i tym samym zwiększa atrakcyjność i zrównoważony rozwój portfela inwestycyjnego , a także wspiera mobilność przyjazną klimatowi. Wierzymy, że dzięki takiemu udogodnieniu zachęcimy sporą grupę osób do zamiany samochodu na rower na stałe, co w rezultacie przysłuży się ochronie środowiska - twierdzi Dawid Wątorski.

Warsaw Towers

– Bardzo cieszymy się na możliwość współpracy z CA Immo. Jako The Bike Company dostarczamy nie tylko same rowery, ale przede wszystkim całą infrastrukturę niezbędną do funkcjonowania systemu bikesharingowego. Najemcy już dostrzegają zalety z dojazdu do pracy na rowerze i wierzymy, że aktywnie będą korzystać z nich przez najbliższe miesiące. Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby rowery były dostępne i w dobrym stanie technicznym. Rowery dla najemców są możliwością aktywnego powrotu do domu, alternatywą w podróży na spotkanie służbowe, czy też odstresowania po pracy. Rower daje radość i wolność - i my właśnie to dostarczamy, w całym pakiecie usługi Revelo – powiedział Adam Osuch, COO w The Bike Company.