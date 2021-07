Stołeczny ratusz wynajął biura w Widok Towers

Wynajęta dla Urzędu m.st. Warszawy powierzchnia biurowa wyposażona jest w najnowsze rozwiązania techniczne oraz spełniająca wszystkie aktualne wymogi prawne w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bhp oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Commerz Real: Widok Towers będzie alternatywą dla coworkingu



Budynek jest wyposażony w bezdotykową kontrolę dostępu w holu głównym, środki do dezynfekcji rąk w celu ochrony przed zakażeniem Covid 19, kilka tarasów, częściowo z terenami zielonymi oraz 100 proc. wentylacji świeżym powietrzem z filtrami F7 w całym budynku, dodatkowo do otwieranych okien. Cały budynek jest ekologicznie certyfikowany pod względem bezpieczeństwa użytkowania, a co najważniejsze spełnia najwyższe standardy sanitarne oraz przeciwpożarowe.

Izabella Kieler, dyrektor ds. najmu i marketingu, z ogromnym zadowoleniem przyjmuje fakt, że może już teraz przydzielić innym zainteresowanym najemcom pozostałe wolne piętra w budynku. Johannes Bauer, dyrektor S+B Polska, potwierdza, że dla dewelopera ogromnym zaszczytem jest to, że budynek będzie również siedzibą niektórych jednostek Urzędu m.st. Warszawy.

Widok Towers to 27-piętrowy wieżowiec, który oferuje 34 779 mkw. powierzchni doskonale nadającej się na działalność handlową i przestrzenie biurowe. Nowy punkt orientacyjny wyłania się przy Rotundzie, u zbiegu Al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej, lub inaczej – obok stacji metra Centrum. W otoczeniu tej tętniącej życiem lokalizacji znajdują się sklepy, restauracje i kawiarnie.