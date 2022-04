Strabag Real Estate sprzedaje nieruchomość w Szczecinie

W transakcji sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej w Szczecinie Strabag Real Estate doradzała kancelaria Act BSWW legal & tax. Zakres usług obejmował doradztwo transakcyjne, negocjacje, przygotowywanie dokumentacji oraz doradztwo podatkowe.

Ze strony kancelarii projektem kierowali Marek Wojnar – adwokat, partner zarządzający oraz Marta Kosiedowska – radca prawny, partner, przy wsparciu Aleksandry Krzemień – prawnik. Za doradztwo podatkowe odpowiadała Małgorzata Wąsowska – Head of Tax Practice, Partner.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Strabag Real Estate to deweloper aktywny w 13 krajach europejskich. Na polskim rynku firma zrealizowała i oddała w Warszawie do użytku m.in. projekt biurowy Astoria oraz hotel dla operatora Motel One.

Z myślą o dalszym rozwoju portfolio, w 2019 r. deweloper kupił działkę z biurowcem Atrium International w centrum Warszawy, a w styczniu br. przejął grunt z dawną galerią Plaza na Dąbiu w Krakowie. Oba obiekty przeznaczone są do rozbiórki, a w ich miejscu powstaną kompleksy wielofunkcyjne.