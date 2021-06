Strażacy zdobyli szczyt biurowca Olivia Star

W IV Mistrzostwach Województwa Pomorskiego strażaków Państwowej Straży Pożarnej w biegu po schodach Olivii Star po raz trzeci zwyciężyła drużyna z Komendy Miejskiej w Gdyni w składzie Andrzej Zaborowski, Piotr Dębicki osiągając wynik 5 minut 55 sekund. Jest on o 51 sekund gorszy od rekordowego czasu, jaki osiągnęła ta drużyna w 2018 roku, który wyniósł 5 minut, 04 sekundy. Drugie miejsce zajęli Józef Hillar i Jakub Narloch z Komendy Powiatowej w Wejherowie, a trzecie Adam Detlaff, Paweł Wójcik z tej samej komendy. W zawodach wzięło udział łącznie 21 drużyn reprezentujących Komendy Miejskie i Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z całego Województwa Pomorskiego.

Dwuosobowe zespoły w pełnym umundurowaniu bojowym oraz osprzęcie ochrony układu oddechowego wbiegały na znajdujące się 140 metrów nad ziemią 34. piętro Olivii Star, na które prowadzą 723 schody. Co ciekawe, łączna waga ubioru i sprzętu, jaki wnoszą strażacy wynosi nawet 20 kg.

- Zawody służą sprawdzeniu aktualnej sprawności fizycznej strażaków. Jest ona nieodzownym elementem w ich codziennej pracy. – mówi Mirosław Cyrson, starszy wykładowca w ośrodku szkolenia PSP w Słupsku, organizator zawodów. Pozwala ona rozwijać umiejętności radzenia sobie w pracy w budynkach wysokościowych. Dzięki tym zawodom strażakom łatwiej jest funkcjonować przy codziennych działaniach ratowniczo-gaśniczych. Tworzy to również element współzawodnictwa i buduje współczucie wspólnoty w środowisku strażaków. – dodaje Mirosław Cyrson.

Zawody są elementem szkolenia w celu utrzymania odpowiedniej sprawności fizycznej strażaków, niezbędnej do właściwego wykonywania obowiązków służbowych.

Rafał Recław, dyrektor Działu Bezpieczeństwa Olivia Business Centre: Współpraca z miejskimi jednostkami straży pożarnej z garnizonu Gdańskiego prowadzona jest stale, a odbywające się dzisiaj zawody pozwalają zacieśniać tę współpracę. Są one bezcenne dla samych strażaków w zakresie budowania sprawności fizycznej, która jest niezbędna w podejmowanych przez nich działaniach w trakcie codziennej służby. Dzięki ćwiczeniom i codziennej współpracy, służby doskonale zaznajamiają się z budynkami Olivii, co dla nas oznacza możliwość szybszego i sprawniejszego zażegnania kryzysu. To nie jedyna forma naszej współpracy, prowadzimy ją od kilku lat i cieszę się, że odbywa się ona z wzajemnymi korzyściami