Biurowiec Forum76 przejdzie metamorfozę pod okiem artystów z Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. To dopiero pierwszy z wielu etapów współpracy pomiędzy właścicielem budynku a łódzką uczelnią artystyczną.

Budynek Forum76 przy Skrzyżowaniu Marszałków był pierwszym w Łodzi biurowcem klasy A – otwarto go w maju 2009 roku.

W 2016 r. budynek zakupił brytyjski fundusz inwestycyjny Sharow Capital.

Wyłącznym doradcą ds. wynajmu powierzchni w budynku jest firma Savills.

Nowe oblicze zyskają części wspólne budynku przy al. Piłsudskiego 76 w Łodzi – hall z recepcją główną, a także korytarze na poszczególnych piętrach. Zaprojektują je studenci pod okiem dr hab. inż. arch. Roberta Sobańskiego z łódzkiej ASP.

W tym roku mija 15 lat od stworzenia koncepcji gmachu Forum76. Choć od początku projekt był wizjonerski i budynek nadal robi duże wrażenie zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz, to właściciele postanowili przeprowadzić przemianę tzw. części wspólnych – hallu z recepcją i korytarzy.

Zdajemy sobie sprawę, że teraz, szczególnie po pandemii, określenie „przyjazne biuro” to coś więcej niż wygodne biurka i fotele oraz dobry dojazd z różnych części miasta – mówi Guy Speir z Sharow Capital, współwłaścicel (wraz funduszem Pinebridge) biurowca Forum 76

- Wiemy też, że szczególnie młodych pracowników trudno jest nakłonić do powrotu z home office. Zaczęliśmy zastanawiać się, kto powinien przygotować projekt nowoczesnych, przyjaznych przestrzeni biurowych. I uznaliśmy, że potrzeby młodych będą znać… inni młodzi. Zwróciliśmy się o pomoc do Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi – wyjaśnia.

Przy łódzkiej ASP funkcjonuje Centrum Transferu Technologii – komórka zajmująca się min. współpracą Akademii z zewnętrznymi podmiotami. Dyrektor CTT, Annie Wesołowskiej od razu spodobał się pomysł zaangażowania studentów do odświeżenia komercyjnej nieruchomości. Początkowo współpraca zakładała projekt części wspólnych, dziś obie strony wiedzą, że zakres będzie większy.

W pierwszym etapie opracowujemy zmiany w recepcji i korytarzach. W semestrze zimowym studenci wezmą na warsztat dawną salę konferencyjną, w której stworzą przyjazną przestrzeń coworkingową. Dokładnie taką, w jakiej sami chcieliby pracować. Ma być atrakcyjna dla młodych ludzi, którzy szukają inspirujących miejsc do pracy – wyjaśnia dr hab. inż. arch. Robert Sobański, prof. uczelni, architekt, koordynator zespołu projektowego.

Galeria sztuki w biurowcu

W kolejnym etapie obu stronom marzy się powołanie galerii sztuki w przestrzeniach Forum 76, by studenci i młodzi absolwenci mogli wystawiać swoje dzieła przy al. Piłsudskiego 76.

Pod koniec czerwca zespół projektowy pod kierunkiem prof. Roberta Sobańskiego przedstawił efekty swojej wielotygodniowej pracy. Części wspólne zyskają świeżości za sprawą neonów inspirowanych… dawnymi łódzkimi kinami. Przed wybuchem II wojny światowej Łódź była miastem posiadającym najwięcej kin w Polsce – kinomani mieli do wyboru aż 33 placówki. Filmowa historia Łodzi

i bezpośrednie sąsiedztwo Szkoły Filmowej i Muzeum Kinematografii skłoniły projektantów by sięgnąć po to „łódzkie” skojarzenie.

Szczególnie ważnym było dotarcie do archiwów i odwzorowanie neonów dawnych kin. Gdy zawisną na ścianach w Forum 76, powstanie tu swego rodzaju galeria neonów, które łączy wspólny mianownik – sztuka filmowa – tłumaczy prof. Robert Sobański.

Szczególnie cenne okazało się merytoryczne wsparcie Michała Kolińskiego z domu wydawniczego „Księży Młyn” – projektanci posiłkowali się albumem „Łódzkie kina. Od Bałtyku do Tatr”.

Koncepcja bardzo spodobała się także właścicielom budynku.

- Ja, Brytyjczyk, skojarzenia z historią Łodzi mam dwa: „polski Manchester”, czyli przemysł oraz oczywiście film i Szkoła Filmowa. Nawiązania do fabrycznej historii miasta są bardzo popularne, odzwierciedlają się np. w loftowych projektach wnętrz. Historia łódzkich fabryk jest z pewnością bardzo ciekawa, ale nie zapominajmy, że dla robotników i robotnic to była bardzo ciężka praca. Dlatego my zdecydowaliśmy się na przywołanie tych o wiele bardziej przyjemnych konotacji – filmowych. By wchodząc do biura, przypominać sobie najprzyjemniejsze doświadczenia z chodzenia do kina: doświadczanie sztuki, emocje, pierwsze randki. Mam nadzieję, że każdy z nas ma miłe wspomnienia z wizyt w kinie – podsumowuje Guy Speir.

Na wakacje do budynku Forum76 wchodzą ekipy remontowe, a pierwsze efekty prac będzie można zobaczyć jesienią.

