Student Depot z przestrzenią coworkingową w Poznaniu

Najnowsza inwestycja Student Depot to 300 metrów kwadratowych powierzchni coworkingowej, która wraz z dużym tarasem tworzy unikatową lokalizację biurową w stolicy Wielkopolski.

37 stanowisk pracy, nowoczesne rozwiązania architektoniczne i technologiczne, świetny design. Klienci zyskają dostęp do części wspólnych, sal konferencyjnych, nowocześnie urządzonej i wygodnej przestrzeni do wypoczynku i innych udogodnień. Kompleks Centrum Akademickiego Polonez zaoferuje również komfortowy dostęp do klubu fitness i sklepu sportowego oraz licznych punktów handlowo-usługowych. Do dyspozycji użytkowników i ich gości będzie też ponad 80 miejsc postojowych. Kompleks mieści się w bardzo dogodnej lokalizacji, w pobliżu głównych węzłów komunikacyjnych Poznania.

Co ważne dla przyszłych użytkowników, ze względu na zagrożenia związane z pandemią COVID-19 zarządca rygorystycznie stosuje się do zaleceń Sanepidu i Państwowej Inspekcji Pracy, m.in. dostosowując liczbę biurek i przestrzeń między stanowiskami pracy do zasad dystansu społecznego. Cała powierzchnia biurowa jest również regularnie dezynfekowana, a klienci mają stały dostęp do preparatów dezynfekcyjnych.

Przestrzeń coworkingowa to nowa inwestycja grupy Student Depot. Student Depot to dziś 37 biurek w poznańskim coworkingu i 2,5 tys. łóżek w 6 domach studenckich w całym kraju. Do 2025 udostępnione zostanie kolejnych 7,5 tys. łóżek.