Budynek B kompleksu Studio, realizowanego przez Skanska przy ulicy Prostej w Warszawie, osiągnął docelową wysokość – 55 metrów.

To oznacza, że prace konstrukcyjne przy tym etapie inwestycji zakończyły się.

Oddanie budynku do użytkowania zaplanowane jest na koniec sierpnia 2023 roku.

Studio B dostarczy na warszawski rynek 16 400 mkw. powierzchni biurowej.

Budowa I fazy kompleksu biurowego Studio, zlokalizowanego pomiędzy stacjami metra Rondo ONZ i Rondo Daszyńskiego, ruszyła w sierpniu 2021 roku.

Budowa kompleksu biurowego Studio. Fot. Mat. pras.



Od tego momentu na świecie i w Europie wydarzyło się naprawdę wiele. To był wymagający czas dla rynku biurowego oraz okres kształtowania się nowej rzeczywistości, jeśli chodzi o model pracy. Tym bardziej cieszy nas fakt, że naszą najnowszą warszawską inwestycję realizujemy zgodnie z harmonogramem i że już wkrótce zapewnimy najemcom powierzchnie w pełni odpowiadające potrzebom dzisiejszego rynku – mówi Bartosz Dorsz, menadżer projektu w spółce biurowej Skanska w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Najemcy Studia B, wśród których są już między innymi spółki z grupy finansowej Societe Generale, skorzystają ze zrównoważonych przestrzeni, przystosowanych do różnych form pracy, ułatwiających zarówno działanie w zespole, jak i pracę w ciszy. Ta będzie niezwykle komfortowa, a to dzięki nawilżaczom powietrza, klimatyzacji opartej o belki chłodzące czy innowacyjnemu oświetleniu LED z systemem kontroli światła dziennego. W budynku będzie wykorzystywana tzw. woda szara, czyli nienadająca się do spożycia, ale którą można wykorzystać np. do spłukiwania toalet.

Pracownicy Studia mają do dyspozycji tarasy - przestrzeń nie tylko do relaksu, ale również organizacji firmowych eventów. W ramach inwestycji powstanie też zielony, otwarty plac​ z małą architekturą.

Na atrakcyjność Studia dla inwestorów wpływa lokalizacja inwestycji. Kompleks budowany jest między dwiema stacjami metra – Rondem ONZ i Rondem Daszyńskiego. W pobliżu znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe, dzięki czemu można łatwo do niego dotrzeć z różnych części stolicy. Wystarczy 15 minut spacerem, aby dostać się stąd do dworca Warszawa Centralna. Rozbudowana sieć stołecznych dróg rowerowych oraz bogata infrastruktura Studia, na którą składają się stojaki, prysznice, szafki czy stacja napraw, zachęcają do przyjazdu do biura na jednośladzie. Wyjątkowość lokalizacji Studia wynika również z bezpośredniego sąsiedztwa Fabryki Norblina, która oferuje bogatą ofertę gastronomiczną i rozrywkową.

Gości i pracowników Studia przywita charakterystyczne dla budynków Skanska skandynawskie lobby. Z kolei na zewnątrz pojawią się rozpoznawalne elementy konstrukcji w formie litery X. Autorami projektu Studia są duńska pracownia Arrow Architects oraz polska Grupa 5 Architekci.

