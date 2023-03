Ponad 100-metrowe wieże, 2-hektarowy park i gigantyczna część usługowa wejdą w skład Towarowej 22, najbardziej wyczekiwanego projektu w Warszawie. – To będzie miejsce, które odmieni Wolę - zapewnia Nicklas Lindberg, prezes zarządu Echo Investment.

Towarowa 22 to teren inwestycyjny o powierzchni 6,5 ha, na którym znajdowały się dawne zakłady poligraficzne i stare centrum handlowe

Już niedługo będzie to nowoczesny, otwarty i wielofunkcyjny kwartał atrakcyjnego miasta. Jego centralnym punktem będzie park miejski stworzony na elementach dawnej drukarni.

Park Słowa Polskiego będzie zapraszał do odwiedzenia inwestycji od strony ul. Miedzianej. Zieleń otoczy publicznie dostępny zabytkowy pawilon Domu Słowa Polskiego i będzie się ciągnąć w dawnych halach produkcyjnych za pawilonem.

Projekt Towarowa 22 miał już wiele koncepcji, ale w końcu doczekał się tej ostatecznej – stworzonej przez JEMS Architekci.

- Pracowaliśmy nad tym projektem przez wiele lat – mówi Nicholas Lindberg, prezes zarządu Echo Investment. - Dziś kreujemy nowe miasto w mieście. To będzie mixed-use na niespotykaną skalę – dodaje.

Chcemy stworzyć coś więcej niż zabudowę wielofunkcyjną - dodaje Michał Stępień, wiceprezes AFI Europe. - Planujemy zbudować zieloną przestrzeń, która rozleje się poza kwartał, będzie się piąć po budynkach - uzupełnia.

Towarowa 22, projekt JEMS Architekci

Ponad 100-metrowe ołówkowce uzupełnią skyline Warszawy

Inwestorzy zamierzają stworzyć kompleks, który zachowa długoterminową rentowność i stworzy kompletną, otwartą, przyjazną przestrzeń. Projekt w 50 proc. zajmie powierzchnia biurowa, 25 proc. zostanie przeznaczona na PRS i kolejne 25 proc. zajmą usługi.

Zadbamy o wszystkie funkcję. Tak naprawdę nikt nie będzie musiał opuszczać Towarowej – wszystko znajdzie na miejscu. Szykujemy prawdziwą rewolucję - zaakcentował Nicholas Lindberg.

Biura i mieszkania utoną w zieleni

Koncepcja zakłada odtworzenie ul. Wroniej i przejścia pomiędzy Chłodną a Pańską, a w parterach zapewnienie takich funkcji, jak sklepy, kawiarnie, restauracje oraz usługi. Dwa centralne kwartały terenu z odrestaurowanym pawilonem Domu Słowa Polskiego staną się przestrzenią publiczną, ogólnodostępnym Parkiem Słowa Polskiego, którego część będzie wykorzystywała strukturę dawnych hal.

Dookoła parku powstaną budynki z tradycyjnymi mieszkaniami, biurami, mieszkaniami na wynajem i potrzebnymi na co dzień usługami. Łączna powierzchnia użytkowa budynków wyniesie ponad 200 tys. mkw.

Od strony ul. Towarowej powstaną wieżowce, które wpiszą się kaskadowo w zabudowę Ronda Daszyńskiego. Obiekty będą miały wysokość odpowiednio 45 m, 85 m, 110 m, 120 m i 150 metrów. Znajdą się w nich mieszkania na wynajem i biura.

Realizacja budynków wieżowych pozwoliła nam wygospodarować obszar pod zieleń - tłumaczy Michał Stępień.

Towarowa 22, zieleń w Domu Słowa, mat.pras.

Zieleń zaleje Towarową 22

2-hektarowy park wkomponowany w hale starej drukarni Domu Polskiego będzie prawdziwym sercem projektu.

Kiedy weszliśmy do starej drukarni, postanowiliśmy stworzyć w postindustrialnych halach wielopoziomowy park, który będzie przenikał postindustrialną tkankę - opowiadają autorzy projektu z pracowni JEMS Architekci.

W ramach terenów zielonych powstanie park klasyczny wraz z parkiem, który wykorzystuje elementy postindustrialne. Obok znajdzie się pawilon obsługujący wydarzenia, które będą miały miejsce w parku. Pozostałe lokale usługowe, w tym gastronomia znajdzie się na parterach budynków.

Towarowa 22, projekt JEMS Architekci, mat.pras.

Jak zapewniają inwestorzy, dziś trudno oszacować finalny koszt realizacji. Gwarantują jednak, że zostanie on doprowadzony do końca.

Otwarty, przyjazny, wielofunkcyjny kwartał

– Chcemy, by Towarowa 22 była modelowym przykładem nowoczesnego miasta, które jest budowane z myślą o aktualnych potrzebach mieszkańców, szacunkiem do jego przeszłości, a także troską o przyszłość. Dlatego poświęciliśmy mnóstwo energii na stworzenie idealnego połączenia budynków i przestrzeni publicznej. Projektu dobrze wpisanego w kontekst, odpowiedzialnego klimatycznie, otwartego i przyjaznego – symbiozy człowieka i natury. Zależy nam także na wykorzystaniu historycznego dziedzictwa. Elementy konstrukcyjne najciekawszych hal fabrycznych proponujemy wykorzystać jako bazę dla nowoczesnego, wielopoziomowego parku miejskiego, zielonej enklawy, której brakuje na Woli. To unikalne rozwiązanie architektoniczne w skali europejskiej, które pokazuje zupełnie inne spojrzenie na wykorzystanie historycznego charakteru zabudowy – mówi Maciej Rydz, partner w pracowni JEMS Architekci.

Towarowa 22 będzie realizowana w kilku etapach rozłożonych na kilka lat. Pierwsze prace już się rozpoczęły. - Pod koniec miesiąca na placu budowy rozpoczną się pierwsze prace konstrukcyjne - mówi Nichlas Lindberg.

Jako pierwszy ma powstać budynek biurowo-usługowy o powierzchni 30 tys. mkw., przy ul. Pańskiej.

W tym roku rozpocznie się również budowa obiektu z funkcją mieszkaniową - zapewnia prezes Echo Investment.

- Zależało nam na tym, by wpisać budynek w zabudowę i warunki klimatyczne okolicy. Ten "trzeci dom" ma być przyjemnym i atrakcyjnym miejscem pracy - twierdzą JEMS Architekci.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl