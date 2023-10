Do grona najemców kompleksu The Park Kraków dołączyła spółka Sweco Polska. Najem firmy konsultingowo-projektowej działającej w branży inżynieryjnej obejmie całe trzecie piętro budynku B2.

Na początku IV kwartału bieżącego roku najemca otworzy swoje biuro w inwestycji zrealizowanej przez White Star Real Estate i Cain International.

W negocjacjach z White Star Real Estate, właścicielem i zarządcą The Park Kraków, spółkę Sweco Polska reprezentowała firma doradcza Knight Frank.

Kompleks The Park Kraków będzie docelowo liczył 8 budynków biurowych. Aktualnie trwa intensywny proces komercjalizacji budynku B2. Jego kolejnym najemcą jest firma Sweco Polska, działająca na rynku polskim i zagranicznym, świadcząca usługi doradcze i projektowe w branżach: inżynierii drogowo-mostowej, geodezyjnej, kubaturowej, architektonicznej, energetycznej, przemysłowej, wodnej i ochrony środowiska. Sweco Polska zajmie całe trzecie piętro budynku B2 o powierzchni przekraczającej 2 tys. mkw.

The Park Kraków. Fot. Mat. pras.

- Relacja ze Sweco Polska jest przykładem udanego partnerstwa w biznesie. Jako White Star Real Estate współpracujemy z polskim oddziałem Sweco od 10 lat w zakresie certyfikacji BREEAM przy różnych inwestycjach – również w The Park Kraków, gdzie eksperci Sweco pełnią funkcję konsultanta i asesora BREEAM. Tym bardziej cieszy nas fakt, że współpraca się rozszerzyła. Decyzja o wynajmie powierzchni biurowej w krakowskim kompleksie jest dla nas potwierdzeniem, że spełnia on oczekiwania najbardziej wymagających najemców, dla których priorytetem są ekologiczne rozwiązania w zakresie projektowania i budownictwa – mówi Bartosz Prytuła, Managing Partner w White Star Real Estate.

- The Park Kraków jest inwestycją brownfield, której założeniem jest restrukturyzacja terenów infrastruktury przemysłowej poprzez nadanie im nowych funkcji. Efektywność energetyczna budynków, system BMS, oświetlenie LED oraz systemy oszczędzające zużycie wody m.in. poprzez zastosowanie oszczędnej armatury, systemy detekcji wycieków wody i odzysk wody deszczowej do podlewania zieleni są tylko niektórymi elementami, które umożliwiają budynkowi ubieganie się o poziom Excellent w certyfikacji BREEAM.

Aspekty zrównoważonego rozwoju są wpisane w ideę The Park Kraków. Cały kompleks biurowy został zaprojektowany zgodnie z zasadami biophilic design, który ma przywracać naturę do otoczenia człowieka poprzez mnogość zieleni, naturalne materiały, ruch i dźwięk wody, poprawiając samopoczucie, a przy tym wydajność pracowników – mówi Agnieszka Wójcicka-Krupa, Sustainability Manager w White Star Real Estate.

The Park Kraków. Fot. Mat. pras.

- Przeniesienie lokalizacji krakowskiego biurado kompleksujest naturalną konsekwencją długofalowej strategii rozwoju naszego Oddziału. Nowe, przestronne, wygodne biuro zapewni nam możliwość utrzymania wysokiego tempa wzrostu organicznego i pozwoli na otwieranie nowych dyscyplin naszej aktywności. Zależało nam na zapewnieniu naszym Pracownikom wysokiego komfortu pracy w przestrzeni umożliwiającej zachowanie balansu pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. Jestem przekonany, że przejście krakowskiego Oddziałudo lokalizacjito otwarcie nowego rozdziału naszej biznesowej działalności i mocny bodziec do umocnienia naszej pozycji na rynku – mówi, Dyrektor Biura Projektowego w Krakowie,

The Park Kraków. Fot. Mat. pras.

The Park Kraków. Fot. Mat. pras.

- Reprezentując firmę Sweco Polska, której działalność ukierunkowana jest na doradztwo, projektowanie i nadzór, miałam świadomość, że nowe biuro będzie musiało być zgodne z jej profilem. Kluczem doboru były lokalizacja, nowoczesne rozwiązania, wysoki standard wykończenia i nacisk na zrównoważony rozwój. Kompleks The Park Kraków spełnił wszystkie potrzeby najemcy, począwszy od licznych udogodnień dla pracowników, jak i bogatej oferty angażującej lokalną społeczność. Jestem pewna, że w nowej lokalizacji zespół Sweco Polska będzie mógł jeszcze efektywniej realizować swoje cele – komentuje Aleksandra Markiewicz, Associate Director w Knight Frank.

The Park Kraków. Fot. Mat. pras.

Zgodnie z umową, biuro Sweco Polska w budynku B2 w kompleksie The Park Kraków zostanie otwarte w październiku 2023 roku.

