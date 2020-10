Świat jest gotowy na pracę hybrydową

Zdecydowana większość pracowników chce pracować zdalnie przez połowę czasu pracy. Uniwersalnym ideałem okazuje się równy udział pracy zdalnej i z biura – niezależnie od regionu, wieku i sytuacji życiowej. Pracownicy chcą przy tym spotykać się ze współpracownikami, dlatego charakter biura zmienia się, a praca w pełni zdalna pozostaje atrakcyjna wyłącznie dla bardzo wąskiej grupy profesjonalistów - mówi dla PropertyNews.pl Małgorzata Sułkowska, Division Manager, The Adecco Group.

Powroty do biur uwzględniają przede wszystkim wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, które można odnieść do środowiska biurowego. Pracodawcy wiele miejsca poświęcają procedurom, informowaniu pracowników o zasadach oraz takiej organizacji przestrzeni i pracy, która ułatwi ich przestrzeganie. Wdrażają dystans społeczny m.in. poprzez system rotacyjny.

- Pracodawcy posiadający biura na planie otwartym (tzw. open space) zapewniają odstęp 1,5-2 metrów pomiędzy pracownikami poprzez wyłączenie części stanowisk pracy. Jeżeli pozwala na to infrastruktura, wstawiają również ścianki dzielne pomiędzy rzędami biurek. Dodatkowo wdrażają ruch jednostronny w ciągach komunikacyjnych i wydzielają obszary najbardziej narażone na kontakt z osobami spoza firmy. Oprócz narzędzi umożliwiających zdalny kontakt z klientami i współpracownikami np. w formie wideokonferencji, korzystają z rozwiązań bezdotykowych automatyzujących procesy lub sterowanych głosem - mówi Małgorzata Sułkowska, Division Manager, The Adecco Group.

Małgorzata Sułkowska, Division Manager, The Adecco Group.

Jak twierdzi, w dobie pandemii nauczyliśmy się pracy w pełni zdalnej – wszędzie tam, gdzie było to możliwe. - Z naszych obserwacji wynika, że aktualnie większość firm stosuje rotacyjny system pracy i ustala proporcje 50:50 dla czasu pracy z biura i w ramach home office. Pracodawcy biorą przy tym uwagę preferencje i indywidualne potrzeby swoich pracowników. Osobom z obniżoną odpornością oraz osobom z grupy zwiększonego ryzyka zalecają większy udział pracy zdalnej. I choć home office na taką skalę nie był nam wcześniej znany, to wszystko wskazuje, że pozostanie z nami na długo. Z globalnego badania The Adecco Group wynika, że świat jest gotowy na pracę hybrydową i chce z niej korzystać - mówi Małgorzata Sułkowska. - Zdecydowana większość pracowników chce pracować zdalnie przez połowę czasu pracy. Uniwersalnym ideałem okazuje się równy udział pracy zdalnej i z biura – niezależnie od regionu, wieku i sytuacji życiowej. Pracownicy chcą przy tym spotykać się ze współpracownikami, dlatego charakter biura zmienia się, a praca w pełni zdalna pozostaje atrakcyjna wyłącznie dla bardzo wąskiej grupy profesjonalistów.

1

2

Retransmisja sesji: . Inwestycje po COVID-19 – czy Polska znów będzie zieloną wyspą?