Świat nieruchomości z optymizmem patrzy w postpandemiczną przyszłość

Czy pandemia koronawirusa to tylko chwilowa niepewność na rynku, czy początek wielkich zmian w gospodarce, ale i w całym sektorze nieruchomości? Czy polska branża nieruchomości komercyjnych ma tak solidne podstawy, że nawet globalna epidemia nie ostudziła zapału inwestorów do lokowania kapitału nad Wisłą? O tym rozmawiali paneliści sesji Nieruchomości komercyjne w Polsce oraz Mieszkania 2020 na 12. Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

Okoliczności EEC 2020 były bardzo szczególne. Wszystkim debatom w katowickim MCK towarzyszył temat pandemii koronawirusa i jej wpływu na nasze życie, pracę oraz biznes.

- Niestety epidemia negatywnie wpłynęła również na rynek nieruchomości komercyjnych w Europie – co pokazują dane. W drugim kwartale wartość transakcji spadła o blisko 40 proc. Jednak dane z polskiego rynku są bardziej optymistyczne - wspomniała we wstępie Małgorzata Burzec-Lewandowska, moderatorka dyskusji.

Statystyki wskazują, że pierwsze półrocze przyniosło absolutny rekord w historii rynku inwestycyjnego w segmencie magazynowym. Dla sektora biurowego było to natomiast drugie najlepsze co do wartości transakcji sześć miesięcy w historii.

- Pomimo zawirowań spowodowanych przez COVID-19, całkowita wartość wolumenu transakcji w sektorze nieruchomości komercyjnych w Polsce w pierwszej połowie bieżącego roku była nawet wyższa od świetnego rezultatu uzyskanego w tym samym czasie w roku 2019, do tej pory rekordowym - dodał Robert Posytek, drugi z moderatorów panelu.

Czy polski rynek nieruchomości komercyjnych ma tak solidne podstawy, że nawet globalna epidemia nie ostudziła zapału inwestorów do lokowania kapitału nad Wisłą?

Rafał Sonik, prezes zarządu, Gemini Holding, jako główny motor napędowy polskiej gospodarki i rynku nieruchomości podaje konsumpcję. - Polska konsumpcja i chęć poprawy własnego losu mają fundamentalną siłę. Zaobserwowałem to, gdy przygotowywaliśmy się do otwarcia naszych galerii po okresie lockdownu. Mimo że był to okres 1-3 maja, w każdej z naszych galerii, gdzie zatrudniamy po tysiąc osób, właściwie wszyscy pracownicy stawili się do pracy – opisywał Rafał Sonik, prezes zarządu, Gemini Holding. - Był to jeden z najbardziej budujących momentów ostatnich siedem miesięcy. Uważam, że nasz etos pracy pozwoli nam wyjść z kryzysu oraz fakt, że nadal chętnie konsumujemy, dzięki czemu zarówno tradycyjny handel, jak i e-commerce oraz towarzyszące usługi odbiją się w kształcie V, co pokazuje już przykład Niemiec, za którym podążamy - podsumował.

Zgodził się z nim Maciej Dyjas, partner zarządzający, Griffin Real Estate, który dodał, że innym filarem atrakcyjności polskiego rynku jest położenie, pozwalające Polsce stać się ważnym elementem łańcucha dostaw i beneficjentem trendu nearshoringu.

