McCormick zdecydował się na przeniesienie swojej siedziby z centrum Łodzi do prestiżowego biurowca Monopolis 2.0. Tétris, lider rynku fit-out w Polsce zrealizował przestrzeń w modelu Design and Build.

McCormick, światowy lider w branży produktów smakowych, właściciel polskich marek Kamis i Galeo przeniósł Centrum Usług Wspólnych do wieży Monopolis 2.0.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dawnych zakładów Monopolu Wódczanego w Łodzi, należącej do Virako.

Zaprojektowanie i wykonanie przestrzeni o powierzchni 5300 mkw. powierzono liderowi rynku fit-out w Polsce, firmie Tétris.

Wyzwaniem postawionym przed projektantami było wkomponowanie we wnętrza elementów nawiązujących do działalności firmy, a jednocześnie zachowanie industrialnego charakteru kompleksu.

Firma McCormik w Łodzi obecna jest od 2014 roku, a relokacja podyktowana była przede wszystkim komfortem pracowników. Nowe biuro miało oferować im bezpieczne i przyjazne środowisko pracy w elastycznym, kreatywnym i zrównoważonym otoczeniu. Te założenia zadecydowały o wyborze Monopolis 2.0. Architekci planując space plan oraz design również się nimi kierowali.

McCormick w Łodzi. Fot. Mat. pras./Kinga Skalik



Zależało nam, by wystrój nowego biura nawiązywał do zmysłów smaku, węchu i wzroku oraz pobudzał je, tak jak robią to przyprawy. Jednocześnie kompleks Monopolis powstawał przy zachowaniu historycznej tkanki, także chcieliśmy, by nasza przestrzeń również wpisywała się w ten klimat. Te elementy były istotne, ale nadrzędnym celem jaki postawiliśmy projektantom, było nowoczesne i zaprojektowane z myślą o pracownikach miejsce pracy. Kompleksową realizację w formule Design and Build powierzyliśmy firmie Tétris, bo znana jest z tworzenia przemyślanych, tętniących życiem biur i wysokiej jakości wykonania - wyjaśnia Joanna Rudolf-Milczarek, Członek Zarządu McCormick Shared Services.

McCormick zajmuje 6 pięter budynku Monopolis. - Projekt koncepcji zakłada wykorzystanie na każdym z pięter innego akcentu kolorystycznego, nawiązującego do grupy przypraw. Znajdziemy tu piętro zielone, waniliowe, lawendowe czy czerwone kojarzące się z papryką. Chcieliśmy, aby przy powtarzających się aranżacjach, każde z pięter miało swój, wyróżniający się charakter - opowiada Aleksandra Wyczółkowska-Gajowniczek, Senior Architect, Tétris.

Nazwy ziół przypisane zostały również do licznych sal konferencyjnych i mniejszych sal spotkań. Do zaakcentowania ich we wnętrzach wykorzystano grafiki w postaci tapet oraz ilustracje stylizowane na historyczne ryciny. Większość miejsc do pracy znajduje się na open space, ale pomyślano tu o wygodzie, aranżacjach meblowych wprowadzających naturalny dystans i poczucie komfortu.

Biuro jest bardzo komfortowe. Fot. Mat. pras./Kinga Skalik

Biuro jest bardzo komfortowe. Zastosowano tu system do rezerwacji miejsc, który odpowiada na potrzeby osób pracujących hybrydowo. Ponadto w open space pomiędzy stanowiskami pracy są siedziska, które sprzyjają współpracy i rozmowom miedzy pracownikami. - Na każdym z pięter zaprojektowana została strefa do pracy nieformalnej. Ciekawym rozwiązaniem, integrującym pracowników z różnych pięter, jest duża, w pełni wyposażona kuchnia, która zachęca do spotkań i wspólnych posiłków - dodaje Martyna Walczuk, Lead Architect, Tétris.

Ciepłą, przyjazną i domowa atmosferę wprowadzają do wnętrza liczne strefy otwarte z kanapami, ledony w kuchniach z hasłami zaproponowanymi przez pracowników i duża ilość roślin zielonych. Projekty grafik na ścianach, ledonów i projekt systemu komunikacji na piętrach został zrealizowany przez firmę Space Wizard przy ścisłej współpracy z firmą McCormick i architektami Tétris. Przy nowoczesnym charakterze wielu rozwiązań wyzwaniem było nawiązanie do historycznej stylistyki w jakiej jest utrzymany kompleks Monopolis – wyjaśniają architekci z Tétris.

- Zrealizowaliśmy biuro z szacunkiem do architektury budynku. Część elementów zostawiliśmy surowych. Wykorzystaliśmy na ścianach m.in. w recepcji żeliwne płyty z fabryki Monopolis. Zostały one odpowiednio zrewitalizowane. Podobnie postąpiliśmy z oryginalnymi, pofabrycznymi oprawami oświetleniowymi, które nadają wnętrzom industrialnego klimatu. Warto zwrócić uwagę na bardzo duży mural, tuż przy wejściu do biura, przedstawiający logo firmy, który jest kopią muralu z siedziby głównej w USA, Hunt Valleybiura w Nowym Jorku - opowiada Rafał Niewęgłowski, Senior Project Manager, Tétris.

