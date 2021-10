Światowe gwiazdy rynku nieruchomości na konferencji ULI Poland

Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 01 paź 2021 15:39

Pandemia mocno naruszyła obraz współczesnego świata, nie pomijając branży nieruchomości i życia w miastach. Czy istnieją jakieś sprawdzone rozwiązania na dostosowanie się do nowej rzeczywistości? Jak budować bardziej odporne miasta i społeczności? Czy musimy zmienić sposób, w jaki żyjemy i pracujemy? To tylko niektóre z pytań, na które będziemy szukać odpowiedzi podczas Urban Land Institute Poland Conference: RESETTING TO THE FUTURE, która odbędzie się 6–7 października 2021 r. w formule hybrydowej – online oraz na żywo w Hotelu Raffles Europejski w Warszawie.