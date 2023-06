Firma Symfonia zdecydowała się na połączenie swoich trójmiejskich biur i przeniesienie ich pod jeden wspólny adres. Spółka wynajęła blisko 500 mkw. powierzchni w biurowcu Format w Gdańsku.

Symfonia to firma tworząca technologie i oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi. Autorskie rozwiązania realizowane przez firmę są kierowane do małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych korporacji.

- W Symfonii pracujemy hybrydowo, ponieważ doceniamy benefity wynikające z elastyczności miejsca pracy. Jednocześnie bardzo zależy nam na integracji zespołów i ich wspólnej pracy w jednej lokalizacji - mówi Wiktoria Kuc, dyrektor personalny, Symfonia.

Symfonia w Polsce posiada biura w Warszawie, Wrocławiu i Trójmieście. W transakcji najmu nowego biura w Gdańsku najemcę reprezentowała firma doradcza Savills.

- Cieszymy się, że mogliśmy wspierać Symfonię w procesie reorganizacji. W nowym trójmiejskim oddziale firmy ponad 80 pracowników będzie mogło cieszyć się biurem, przystosowanym do pracy w modelu hybrydowym. Kluczowym argumentem przemawiającym za biurowcem Format była jego lokalizacja w biznesowym centrum Gdańska - mówi Piotr Skuza, dyrektor w dziale powierzchni biurowych, Savills Gdańsk.

Dla firmy Torus właściciela obiektu jest to kolejna, podpisana w krótkim czasie umowa najmu powierzchni w Formacie.

- Cieszę się, że spełniliśmy oczekiwania kolejnego znamienitego najemcy, tym bardziej, że był on wymagający i drobiazgowo podszedł do wyboru swojej nowej siedziby. Tempo komercjalizacji Formatu, który obecnie wynajęty jest w ponad 90 procentach, potwierdza wszystkie jego atuty – świetną lokalizację, doskonałe skomunikowanie, jak również wielowymiarową jakość samego budynku. Jestem przekonany, że nowe biuro Symfonii będzie sprzyjać dalszemu rozwojowi tej firmy - mówi Sławomir Gajewski, prezes spółki Torus.

Biurowiec Format w Gdańsku

Format zlokalizowany jest w biznesowej części Gdańska, na granicy Oliwy i Przymorza. Budynek ma 5 kondygnacji nadziemnych, a jego łączna powierzchnia najmu to blisko 16 tys. mkw. Budynek posiada dużą liczbę miejsc parkingowych dla samochodów - łącznie 396, a także rozbudowaną infrastrukturę dla rowerzystów (miejsca postojowe na zewnątrz budynku i dedykowane strefy na parkingach podziemnych, ponadto szatnie z prysznicami i szafkami).

27 maja otwarta została zewnętrzna, ogólnodostępna strefa sportowa mieszcząca się przy Formacie, z boiskiem wielofunkcyjnym umożliwiającym grę w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną i piłkę nożną, ponadto siłownią i stołem do ping-ponga.

Obiekt sprzyjać będzie integracji i aktywności na świeżym powietrzu zarówno pracowników, jak i okolicznych mieszkańców. W przyszłości Torus zamierza również wybudować kładkę łączącą teren Formatu z peronem SKM, co podniesie komfort korzystania z kolei miejskiej dla całej okolicy.

Biurowiec Format certyfikowany jest w systemie LEED, w ramach którego osiągnął najwyższy, platynowy poziom. Ponadto, jako „Obiekt bez Barier”, jest w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Bryła budynku zaprojektowana została przez Trójmiejski Oddział pracowni APA Wojciechowski Architekci.

