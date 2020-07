Synergia bez skutku dobija się do drzwi PKP

Nazwaliście projekt Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Olsztynie Synergią – bardzo ładnie, ale na razie trochę nietrafnie, bo wciąż nie ma tej synergii z dworcem kolejowym, prawda?

Rafał Twarowski, prezes Retail Provider: Rzeczywiście nazwa jest rozwojowa. Czas pokaże, jak kolejarze zareagują na nasz projekt. Myślę, że muszą trochę ochłonąć, zachwycić się i zobaczyć jak silny efekt synergii im proponujemy, a także, że nasze rozwiązania są lepsze dla nich i dla wszystkich.

Czyżby nie podobał im się wasz pomysł obrócenia o 90 stopni planowanego przez PKP nowego dworca kolejowego?

Jeszcze tego nie wiemy. Historia naszego dialogu z PKP jest taka, że pokazaliśmy im w 2019 roku naszą wcześniejszą koncepcję, nad którą chcieliśmy z nimi razem popracować. Poprosiliśmy o współpracę, ale nas zignorowano. Potem, w maju nieformalnie, a 22 czerwca oficjalnie PKP zaprezentowało swoją koncepcję nowego dworca w Olsztynie. Wtedy złapaliśmy się za głowę i razem z architektami pracowni SUD Architectes natychmiast rozpoczęliśmy na nowo pracę. Zaproponowaliśmy odwrócenie dworca o 90 stopni, tak, aby był bardziej wyeksponowany jako czołowy element Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego. Wysłaliśmy im naszą propozycję. Nazwaliśmy ją – może trochę z medialnym przytupem i lekkim przekąsem – Synergią - i oczekujemy, że PKP z nami ją stworzy.

Chcecie też odkupić od kolei teren, który im się nie przyda. Jak duża to ma być działka?

Z bardzo wstępnej kalkulacji wynika, że około 6 tys. – 7 tys. mkw., co zapewne będzie nas kosztowało kilkanaście milionów złotych, więc sądzę, że warto się nad tym pochylić. Do dyskusji pozostaje też kwestia własności placu miejskiego przed Synergią – tu też możemy rozmawiać o odkupieniu części gruntów od PKP, które ten otrzymał od miasta w 2014 roku w procesie wymiany nieruchomości na inne kolejowe, bardziej przydatne miastu. Odbyło się to ówcześnie za trójstronnym porozumieniem.

Właśnie, planujecie plac miejski przed wejściem do dworca, co go tylko uszlachetni, prawda?

PKP będzie mogło zrezygnować ze szpecącego parkingu po lewej stronie od dworca, ponieważ u nas będzie prawie 1,5 miejsc postojowych. Na tym miejscu lepiej zaaranżować ciekawą przestrzeń publiczną. Myśleliśmy o fontannie i instalacji służącej do pokazów „światło i dźwięk”, które uatrakcyjniłyby ten kompleks. Mam nadzieję, że PKP zacznie z nami rozmowy, tym bardziej że plan miejscowy nakłada na obu inwestorów obowiązek uzgodnienia wspólnego, kompleksowego planu zagospodarowania tego terenu. Zatem bez naszej zgody PKP nie może realizować swojego projektu, tak samo my bez nich nie ruszymy.

1

2

3

Retransmisja sesji: EEC Online - Sesja: Rynek nieruchomości komercyjnych – koniunktura, inwestycje, klient