O zmianach i nowych trendach, które pojawiają się na rynku biurowym w Warszawie rozmawiamy z Mariuszem Krzak, wiceprezesem ds. operacyjnych w spółce biurowej Skanska w Polsce i w Czechach.

Rynek nieruchomości biurowych podąża za potrzebami użytkowników biur.

Możemy mówić o pewnym ugruntowaniu się modelu hybrydowego.

Pożądaną cechą jest różnorodność przestrzeni.

Ważne by biuro pełniło funkcję nie tylko miejsca pracy, ale też miejsca do nauki, do integracji, a także do odpoczynku.

Jakie trendy na warszawskim rynku biurowym zaobserwowali Państwo w 2022 roku, a jakie przewidują na 2023 rok?

Rynek nieruchomości biurowych ewoluuje zgodnie z tym, jak zmieniają się oczekiwania użytkowników biur i podąża za ich potrzebami. Duży wpływ na to, co teraz dzieje się na rynku, miała zapewne pandemia COVID-19, która przyspieszyła kształtowanie się hybrydowych modeli pracy. Dziś już mamy pewność, że to nowa codzienność, która nie jest tylko chwilową modą, a trendem wyznaczającym rozwój wielu organizacji.

W porównaniu z ubiegłym rokiem myślę, że możemy mówić o pewnym ugruntowaniu się modelu hybrydowego, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że model ten może mieć wiele odmian, zarówno pod względem dni spędzanych w biurze i poza nim, jak i doboru miejsc pracy. Część firm dała swoim pracownikom dużą dowolność, inne wprowadziły pewne ramy, np. 3 dni w tygodniu praca z biura, 2 dni z domu.

Łączenie pracy z biura z pracą z innych lokalizacji powoduje, że biura muszą po pierwsze wspierać współpracę między zespołami czy osobami pracującymi z różnych miejsc (np. dzięki dostępności odpowiednich technologii), a po drugie powinny oferować takie korzyści, które motywują pracowników do dojazdu do biura. W badaniu opinii, które przeprowadziliśmy niedawno wspólnie z Colliers, zapytaliśmy o to użytkowników biur wybudowanych przez Skanska.

Jakich cech powierzchni biurowych szukają najemcy?

Pożądaną cechą jest różnorodność przestrzeni, umożliwiająca pracownikom dobór odpowiedniego otoczenia do wykonywanego akurat zadania. Jeśli praca w skupieniu, to w pomieszczeniu zapewniającym ciszę i spokój. Jeśli rozwijanie pomysłów na innowacje, to w pomieszczeniu ułatwiającym brainstorming z zespołem. Ważne jest też to, żeby biuro pełniło funkcję nie tylko miejsca pracy, ale też miejsca do nauki, do integracji, a także do odpoczynku. Firmy podążające za potrzebami pracowników tworzą więc specjalne salki szkoleniowe, przestrzenie do nieformalnych spotkań czy sale do gier czy do masażu. Wspieramy je w tym na etapie realizacji fitoutów, ale też tworzenia części wspólnych budynków czy ich otoczenia – dbamy o to, aby w budynkach powstawały przyjazne użytkownikom części wspólne, jak np. tarasy czy lobby w skandynawskim stylu. Na przykład, w naszym warszawskim biurowcu P180 stworzyliśmy piękne lobby, w którym można posiedzieć na wygodnych fotelach przy kominku.

Zmieniła się również definicja dobrej lokalizacji biura. Użytkownicy nie tylko zwracają uwagę na sam adres, ale jeszcze bardziej na udogodnienia, z jakich mogą skorzystać w biurze i jego okolicach. Oprócz dobrze skomunikowanego miejsca, do którego łatwo i wygodnie da się dojechać z innych dzielnic a nawet z przedmieść, ważniejsza jest dostępność wielu różnorodnych punktów usługowych, które ułatwiają pracownikom codzienną logistykę. Przy okazji pracy z biura, chcieliby np. zrobić zakupy spożywcze, odebrać paczkę z paczkomatu czy skorzystać z siłowni.

Nasze inwestycje w Warszawie spełniają te oczekiwania. Nasz biurowiec P180, który oddaliśmy do użytku w 2022 roku, powstał przy ważnym węźle komunikacyjnym Warszawy, zaledwie 180 kroków od stacji metra Wilanowska. W pobliżu znajdują się również liczne przystanki tramwajowe i autobusowe, a także ścieżki rowerowe. To sprawia, że inwestycja Skanska stanowi znakomitą alternatywę dla obiektów biurowych na terenie Służewca, które są słabiej skomunikowane. Trwa budowa naszej innej warszawskiej inwestycji, Studio, która również oferuje możliwość dojazdu różnymi środkami komunikacji, a dodatkowo jest położona blisko popularnych obiektów gastronomicznych, rozrywkowych i kulturalnych. Rozmowy z potencjalnymi najemcami potwierdzają, że są to cechy bardzo przez nich pożądane.

Z rozmów tych wynika również, że frekwencja w biurach nieco się poprawiła w efekcie wysiłków podejmowanych przez pracodawców, ale także wzrostów kosztu utrzymania prywatnych mieszkań – chcąc zmniejszyć domowe rachunki za media, pracownicy częściej korzystają z biur.

Cechy budynków biurowych związane z ESG są w spektrum zainteresowań nie tylko regulatorów, ale również najemców i inwestorów. Coraz częściej otrzymujemy od klientów i agentów zestawy szczegółowych pytań dotyczących wpływu naszych projektów na środowisko naturalne, na dobrostan użytkowników czy na funkcjonowanie lokalnych społeczności. Pytają również o kwestie związane z ładem korporacyjnym. W biurowcach Skanska wdrażamy zasady zrównoważonego rozwoju od lat, dzięki czemu dziś, gdy staje się on jednym z głównych trendów w biznesie, dysponujemy odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, aby na te pytania odpowiadać i tworzyć projekty umożliwiające naszym klientom realizację ich celów ESG.

Już pojawiają się głosy, że od roku 2024 przewiduje się lukę nowej podaży na największych rynkach biurowych w Polsce. Jak to będzie wyglądało w Warszawie? Jakie Państwo widzą zagrożenia i szanse na kolejne lata?

Najnowsze dane, jakimi dysponujemy w tym momencie, to dane na koniec trzeciego kwartału. Wskazują one, że w Warszawie ilość powierzchni biurowej w budowie osiągnęła rekordowo niski poziom (jak podaje JLL: 160 000 mkw.). Jest to odzwierciedlenie trudnej sytuacji rynkowej, spowodowanej wysoką inflacją, popytem wciąż niższym niż przed pandemią oraz ryzykiem geopolitycznym związanym z wojną w Ukrainie. Jak wynika z naszych obserwacji, w czwartym kwartale sytuacja nie uległa zmianie. Utrzymujący się cały czas wysoki poziom kosztów sprawia, że zaplanowanie rentownych inwestycji jest wyzwaniem, przez co wiele projektów jest odsuwanych w czasie na przyszły rok i kolejne lata. Deweloperzy, którzy potrzebują zastrzyku kapitału z zewnątrz, mogą napotkać trudności z pozyskiwaniem finansowania, co będzie miało wpływ na kondycję całego rynku. Przełoży się to na ograniczoną podaż przy sporym zainteresowaniu nowoczesnymi nieruchomościami biurowymi. W spółce biurowej Skanska mamy ten komfort, że nasze nowe inwestycje finansujemy sami, co pozwala nam większą elastyczność.

Ograniczona podaż nowych przestrzeni przekłada się na przedłużanie istniejących umów najmu. Jak szacuje JLL, 38 proc. całkowitego popytu w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku stanowiły renegocjacje i przedłużenia.

Ograniczona podaż biur o pożądanych przez najemców cechach przekłada się również na presję wzrostową na czynsze, co przy wysokim poziomie innych kosztów prowadzenia działalności powoduje potrzebę poszukiwania rozwiązań, które umożliwiają wygenerowanie jakichś oszczędności. Jednym z obszarów, w których w biurowcach Skanska staramy się oszczędności generować czy je umożliwiać, jest efektywność energetyczna. Dzięki rozwiązaniom stosowanym w naszych projektach, możemy ograniczać zużycie energii (np. belki chłodzące, freecooling, czujniki ruchu wyłączające światło w pomieszczeniach, w których nikogo nie ma, lampy LED). Efekty tych rozwiązań najlepiej widać we w pełni funkcjonujących budynkach. Na przykład w biurowcu Generation Park Y, przemianowanym na PZU Park po przekazaniu powierzchni firmie PZU, udało się osiągnąć oszczędność na poziomie 25 proc. zużycia energii. Ma to znaczenie nie tylko w kontekście kosztów funkcjonowania, ale także w wymiarze odpowiedzialnego gospodarowania zasobami i ograniczania śladu węglowego, co jest częścią zrównoważonego rozwoju. Czynniki związane z ESG stają się coraz bardziej istotne zarówno dla inwestorów rozważających zakup budynków w Warszawie, jak i dla najemców – obie te grupy klientów mają swoje cele ESG, do osiągnięcia których może ich przybliżyć nieruchomość stworzona i funkcjonująca zgodnie z regułami zrównoważonego rozwoju.

