Szczecin już wkrótce będzie miał swój wieżowiec

Hanza Tower to blisko 500 apartamentów, prawie 5 tys. mkw. biur i 6 tys. mkw. powierzchni handlowo-usługowej.

Przestrzenie biurowe znajdują się na piętrach od drugiego do piątego. Są to powierzchnie od 113 do 149 mkw. i większe - ok. 630 mkw. Można je dowolnie przekształcać, łączyć lub dzielić według potrzeb.

Lokale przeznaczone na handel i usługi, o łącznej powierzchni użytkowej 6 tys. mkw., rozmieszczone są na parterze i pierwszym piętrze. Lokale na parterze zostały zaprojektowane tak, by były dostępne dla klientów z ulicy.

- Obiekt jest częściowo skomercjalizowany, trwają rozmowy z kolejnymi partnerami - mówi Małgorzata Ostrowska, dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction S.A.

Centralnym punktem pierwszego piętra budynku jest basen z świetlikiem i towarzyszący mu kompleks saun do użytku mieszkańców Hanza Tower. Będą oni mogli też korzystać z tarasu widokowego na dachu budynku, na wysokości 100 metrów. Budynek będzie obsługiwany przez 12 wind osobowych.

Na trzech piętrach podziemnych usytuowany jest parking na 403 samochody i 120 rowerów.

- Położenie miasta i perspektywy dalszego rozwoju dostrzega coraz więcej inwestorów, którzy obierają kurs na Szczecin. W regionie biegnie autostrada A6 przechodząca w niemiecką autostradę A11, którą można dojechać do Berlina w dwie godziny. Są tu liczne drogi ekspresowe a w przygotowaniu kolejna - Zachodnia Obwodnica Szczecina. Krzyżują się tu linie kolejowe krajowe i zagraniczne, obsługujące transport osobowy i towarowy. Międzynarodowy port lotniczy położony jest ok. 33 km od centrum miasta. Lot do Warszawy i Krakowa trwa niewiele ponad godzinę, do Kopenhagi zaledwie 55 minut Szczecin to miasto pod wieloma względami unikalne - przekonuje Małgorzata Ostrowska.

Szczecin staje się też jednym z głównych ośrodków nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. Zatrudnienie w centrach usług, ma według prognoz Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej, osiągnąć w 2025 roku nawet 10 tys. pracowników.