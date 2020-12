Szczecin przyciąga zagranicznych inwestorów

Wysoką ocenę potencjału inwestycyjnego miasto zawdzięcza w szczególności bliskości Niemiec i krajów skandynawskich, dostępowi do europejskiej sieci autostrad, wysokiemu odsetkowi osób prowadzących działalność gospodarczą i prorynkowemu nastawieniu mieszkańców, a także jakości dostępnej powierzchni biurowej.

O tym, ze miasto ma duży potencjał inwestycyjny świadczy prężnie rozwijający się sektor BPO, który tworzą 43 centra usług outsourcingowych. Dzięki staraniom deweloperów, szczególnie w ostatnim roku, miasto przechodzi duże zmiany również pod względem infrastruktury biurowej.

Długo oczekiwane inwestycje dostarczą w 2020 roku 23 tys. mkw. powierzchni biurowej. W 2021 roku, dzięki oddaniu do użytku najwyższego w Szczecinie budynku apartamentowo-komercyjnego Hanza Tower, infrastruktura biurowa miasta się powiększy.

W znajdującym się w centrum Szczecina 27 piętrowym budynku Hanza Tower, będzie największe w regionie, zajmujące 3 tys. mkw. centrum kongresowe. Lokale biurowe znajdą się na piętrach: 2, 3, 4 i 5. Na piętrze 4 będą to powierzchnie od 113 do 149 m kw., na pozostałych kondygnacjach – duże lokale biurowe o powierzchni ok. 600 mkw. Na piętrach 2 i 5 deweloper J.W. Construction może zaplanować, według potrzeb inwestorów, sale konferencyjne o zróżnicowanej powierzchni, nawet do 800 mkw.

Biura w budynku Hanza Tower są, z uwagi na jego położenie przy al. Wyzwolenia i dogodny dojazd środkami komunikacji miejskiej z każdej strony miasta, łakomym kąskiem dla najemców. Ulica, przy której powstaje budynek, zgodnie z zapowiedzią spółki Tramwaje Szczecińskie, przejdzie w przyszłym roku gruntowną modernizację. Po przebudowie będzie to wyasfaltowany pas autobusowo-tramwajowy. Na wysokości wieżowca powstanie nowy przystanek.

Nie bez znaczenia dla wynajmujących powierzchnie biurowe jest zaplanowana przez dewelopera powierzchnia usługowa. Lokale przeznaczone na handel i usługi, o łącznej powierzchni użytkowej 6 tys. mkw., rozmieszczone są na parterze i pierwszym piętrze. W projekcie przewidziano 17 funkcjonalnie zaaranżowanych, wysokich na 4 metry, przestrzeni o zróżnicowanych metrażach od 77 do 2309 m kw. Lokale na parterze zostały zaprojektowane tak, by były dostępne dla klientów z ulicy. Mają powierzchnię od 116 mkw. Znakomicie sprawdzą się jako sklepy wielkopowierzchniowe.

