Szczecin zyska nowy kompleks biurowy. Fregata pod skrzydłami doradców

Colliers została wyłącznym doradcą odpowiedzialnym za komercjalizację kompleksu biurowego Fregata.

Biurowce powstają przy ul. Bronowickiej w Szczecinie.

Zakończenie budowy pierwszego z budynków planowane jest na 2023 r.

W skład Fregaty wejdą 3 budynki o łącznej powierzchni biurowej 15,6 tys. mkw., z czego biurowiec A będzie oferować 5,9 tys. mkw., B - 4,08 tys. mkw., a C - 5,62 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni. Nieruchomość wyróżni liczba miejsc parkingowych (265), których współczynnik do powierzchni najmu będzie najwyższy w Szczecinie. Kompleks zostanie zbudowany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, co będzie potwierdzone certyfikatem BREEAM na poziomie Very Good. Do ekologicznych rozwiązań zastosowanych we Fregacie zaliczą się m.in. rozbudowane zaplecze dla rowerzystów z 80 zadaszonymi miejscami postojowymi, prysznicami i szatniami, 4 miejsca parkingowe z możliwością ładowania samochodów elektrycznych, a także nowoczesne rozwiązania sanitarne zmniejszające zużycie wody i energii. Najemcy mogą liczyć również na dużą ilość zieleni – na terenie kompleksu zostanie posadzonych 80 drzew, a w bezpośrednim sąsiedztwie Fregaty znajduje się park z licznym starodrzewem.

Według raportu „CEE Investment Report: Thriving Metropolitan Cities”, opublikowanego przez Skanska, Colliers oraz Dentons, na 200 najszybciej rozwijających się dużych aglomeracji z całej Unii Europejskiej - Szczecin zajmuje 15 miejsce. Wyprzedził między innymi Warszawę, Porto czy Barcelonę.

- Inwestorzy doceniają atrakcyjną lokalizację miasta, które położone jest w bezpośredniej bliskości ważnych węzłów komunikacyjnych, zapewniając dogodny transport nie tylko drogowy, ale również kolejowy, wodny czy lotniczy. Rozwinięte możliwości komunikacyjne Szczecina wpływają również na dużą dostępność talentów na rynku pracy, co ma niebagatelne znaczenie dla firm i stanowi jedną ze składowych decyzji o ulokowaniu siedziby lub oddziału właśnie tutaj – mówi Hubert Filipczak, senior associate w Dziale Powierzchni Biurowych w Colliers.

