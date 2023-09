Sektor biurowy w Polsce przeżywa trudne chwile, podobnie jest w Trójmieście. Budowy nowych biurowców zostały wstrzymane. Deweloperzy czekają na najemców. - To dolina cieni, którą musimy przejść - mówi Maciej Kotarski, Olivia Business Centre.

Branża nieruchomości w Trójmieście utrzymuje głowę nad powierzchnią. W najgorszej sytuacji są biura.

Maciej Kotarski, Olivia Business Centre: Mamy w Trójmieście jeden z najwyższych poziomów pustostanów w biurach w Polsce.

Piotr Skuza, Savills: Liczba pustostanów rośnie we wszystkich regionach, a sytuację można porównać do równi pochyłej.

Maciej Kotarski, Olivia Business Centre: W Gdańsku wszystkie budowy nowych biurowców zostały wstrzymane. W Oliwi wstrzymaliśmy budowę dwóch budynków.

Trójmiejski rynek nadal potrzebuje biur, ale innych i o mniejszej powierzchni.

Olivia Business Centre w najbliższej przyszłości chce inwestować w mieszkaniami na wynajem. W tym roku zacznie budowę około 600 jednostek.

W pierwszej połowie 2023 roku byliśmy świadkami oczekiwanego wcześniej spowolnienia inwestycyjnego na rynku nieruchomości - po sześciu miesiącach br. całkowity wolumen inwestycyjny w Polsce wyniósł jedynie około 800 milionów euro, co oznacza spadek o 70 proc.

Podobnie było w Trójmieście. Już od kwartałów w branży można słyszeć prognozy, że sektor nieruchomości czeka luka nowej podaży. Mowa tu o rynku biurowym, który wszedł w okres znacznego spowolnienia.

Maciej Kotarski, dyrektor wynajmu w Olivia Business Centre oraz Piotr Skuza, dyrektor oddziału Savills w Trójmieście, którzy byli gośćmi tegorocznej edycji Property Forum 2023, uważają, że tak ostrożne podejście do rozpoczynania nowych inwestycji spowodowane jest zarówno rosnącymi kosztami finansowania, jak również budowy czy wykończenia wnętrz.

Dodatkowo, w przypadku znacznej części planowanych projektów start budowy jest uzależniony od pozyskania kluczowego najemcy, co aktualnie bywa dużym wyzwaniem.

Maciej Kotarski

- Trójmiasto ma duży potencjał inwestycyjny z uwagi na doskonale rozwiniętą infrastrukturę. Mowa o autostradzie, obwodnicy, dwóch portach, sprawnej kolei czy lotnisku, które obsługuje 80 kierunków. Trójmiasto to także silny ośrodek akademicki. To wszystko zwiększa atrakcyjność regionu i przyciąga coraz więcej mieszkańców - podkreśla Maciej Kotarski.

Biura, magazyny... Kto spije śmietankę

Maciej Kotarski uważa, że deweloperzy biurowi, magazynowi na pewno mogą jeszcze "spić śmietankę" w nieruchomościach, ale dziś sektor biurowy przeżywa trudne chwile.

Mamy w regionie jeden z najwyższych poziomów pustostanów w biurach w Polsce. Aktualnie utrzymuje się on na poziomie około 14 proc. - mówi Maciej Kotarski.

Piotr Skuza

Piotr Skuza dodaje, że liczba pustostanów rośnie we wszystkich regionach, a sytuację można porównać do równi pochyłej.

- Co prawda Trójmiasto i Wrocław, w porównaniu z innymi miastami, mają teraz najlepsze wskaźniki jeśli chodzi o liczbę pustostanów, aczkolwiek Gdynia ma powyżej 20 proc. Te pustostany stale rosną. Maleją też wolumeny transakcji, które teraz utrzymują się w granicach 500 - 700 mkw. - zaznaczył Piotr Skuza.

Budowy nowych biurowców wstrzymane. Deweloperzy czekają na najemców

Pandemia i wywołane nią zmiany na rynku pracy odcisnęła piętno na trójmiejskim rynku obiektów biurowych. Już od wielu kwartałów obserwowany był spadek nowych realizacji, a konflikt zbrojny i wysoka inflacja dodatkowo go pogłębiły. Choć nie rzutuje to bezpośrednio na trwające prace budowane to jednak wiele planowanych inwestycji zostało wstrzymanych. Pandemia uwypukliła także zasadniczą kwestię - zniknął uniwersalny sposób pracy.

W Gdańsku wszystkie budowy nowych biurowców zostały wstrzymane. W Oliwi wstrzymaliśmy budowę dwóch budynków - jeden gigantyczny liczy około 50 tys. mkw. pow., drugi to około 16 tys. mkw. pow. Czekamy na zmianę koniunktury, która być może w najbliższych latach nawet się nie poprawi, ponieważ trwa walka przeciwstawnych trendów jeśli chodzi o styl pracy - dodał Maciej Kotarski.

Rynek biurowy stawia na kompromis

Maciej Kotarski zapewnił, że Trójmiejski rynek nadal potrzebuje biur, ale innych i o mniejszej powierzchni. Biuro teraz musi być miejscem, z którym pracownik może się identyfikować. Dziś biuro jest do pewnego stopnia wyborem, a do pewnego stopnia potrzebą. Pozwala realizować priorytety biznesowe i być jak najbardziej efektywnym.

Transakcje są nadal zawierane. W zeszłym roku zanotowaliśmy rekord. Zawarliśmy 20 kontraktów - z czego 18 dotyczyło nowych firm. W tym roku będziemy mieć rekord, jeśli chodzi o wolumen powierzchni, ale rentowność transakcji spadła. Nadszedł czas najemcy. Decyzyjność leży po jego stronie. Bywa, że najemcy życzą sobie dotacji na wykończenie biur przekraczającej kwotę 5 letniego czynszu. Idziemy doliną cienia, która musimy pokonać - dodał Maciej Kotarski.

Piotr Skuza mówił, że teraz słowem klucz jest elastyczność.

- Szala decyzyjności przechyliła się w kierunku najemcy. Koszty wykończenia i aranżacji budynków są większe. Projekt typu "open space", ze średniej pułki cenowej, kosztuje teraz około 600 - 700 euro za mkw. Trzeba dobrze operować finansami, żeby transakcja się spięła. Najemcy oczekują także elastyczności umów najmu, w tym prawa do redukcji i ekspansji powierzchni, bo liczba pracowników stacjonarnych nie jest stała - mówił Piotr Skuza.

"Jakieś tam biuro" już nie przejdzie

Eksperci zaznaczyli, że tradycyjne stanowisko pracy to już przeżytek. Biuro musi przyciągać pracowników, to kluczowy element walki o najlepszego pracownika, co pandemia jeszcze wzmocniła. Kiedyś wystarczyło, że biuro jest designersko zaprojektowane. Fajne meble, fajne kolory, części wspólne, żeby pracownicy mogli wstać od biurka i złapać oddech. Dziś biuro musi oferować to, czego nie mamy w domu.

- Dawniej trzonem rynku były transakcje na 5 lat. Pracodawcy wystarczyła zwykła powierzchnia do pracy, teraz "jakieś tam biuro" jest niepotrzebne, bo do "jakiegoś tam" biura i tak nikt nie przyjdzie. Firmy chcą najlepszych biur, w najlepszych lokalizacjach, z najlepszą ofertą atrakcji dodatkowych - wyjaśnił Maciej Kotarski.

Na rynku zostaną najlepsi

Dodał, że trend "flight to quality" wywołał wielką, biurową migrację. Firmy zmniejszają także powierzchnię najmu.

- 18 rezydentów Olivia Centre to firmy, które przeniosły się ze słabszych lokalizacji. "Flight to quality" przyniósł także redukcję powierzeni. Firmy mocno schodzą z metrażu. Średnie transakcje dotyczą 500- 800 mkw. powierzchni. Co gorsza olbrzymia jej liczba wraca na rynek. Duzi najemcy, którzy wcześniej zajmowali po kilka pięter, rezygnują z części z nich. Z sześciu schodzą np. na cztery - miałem dwa piętro, będę miał jedno. Dlatego liczba pustostanów stale rośnie. Pytanie co dalej, bo redukcja cały czas trwa i potrawa jeszcze przez jakiś czas. W międzyczasie pustostany będą rosły. Są prognozy, że 30 proc. stoku zniknie z rynku - dodał Maciej Kotarski.

Renowacja i modernizacja istniejących biurowców to także alternatywa dla właścicieli budynków, którzy chcą by ich biura były nadal konkurencyjne na dynamicznie zmieniającym się rynku

Miasta wspierają deweloperów

Uczestnicy dyskusji przyznali, że deweloperzy nadal stawiają czoła licznym barierom biurokratycznym, jednak współpraca z miastem jest coraz bardziej partnerska.

- Relacje z władzami miasta są zdrowe - zarówno jeśli chodzi o deweloperów, jak też o nowy biznes. Władze są bardzo proaktywne - wyjaśnił Piotr Skuza.

Mamy te same interesy i cele. Tak samo jak miasto chcemy ściągać kolejnych mieszkańców i nowych inwestorów. Zachęcić ich do pozostania w Trójmieście. Dostęp do nowoczesnego budownictwa jest w tej chwili kluczowy jeśli chodzi o zwiększanie populacji w trójmiejskich miastach. W najbliższej przyszłości chcemy inwestować w mieszkaniami na wynajem. W tym roku zaczniemy budowę około 600 jednostek - podsumował Maciej Kotarski.

