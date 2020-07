Szklane biurowce nie opustoszeją, bo 70 proc. pracowników chce powrotu do pracy w biurze

Jak będzie wyglądać powrót do pracy w biurach? To jedno z najważniejszych pytań nad którym od kilku tygodni głowią się tysiące specjalistów i firm. Ale czy pracownicy w ogóle będą chcieli zrezygnować z home office, by wrócić do miejsca pracy w biurowcu? 70 proc. z nich twierdzi, że chce powrotu do biura - wynika z analizy jaką przeprowadził Gensler Research Institute.

Mnożące się teorie nt. powrotu do pracy biurowej w erze post-covid skłoniły międzynarodową firmę doradczą Gensler Research Institute, by zapytać bezpośrednio pracowników co oni sądzą o pracy z domu i wizji powrotu do biur. Nastroje sprawdzono przepytując 2.300 pracowników z 10 różnych branż. Badanie objęło bardzo różne grupy wiekowe – od Generacji Z, przez pokolenie Millenialsów i osób z małym doświadczeniem, po starszych wiekiem i stażem pracowników.

Główny wniosek - aż 70 proc. badanych chce wrócić do pracy w biurze. Oczywiście ten model pracy za biurkiem, który funkcjonował przed pandemią odejdzie w zapomnienie. Zarówno same biurowce, jak i organizacja pracy będą musiały się zmienić. – Te zmiany już powoli widzimy. Właściciele i najemcy biur zwracają uwagę przede wszystkim na wszelkie rozwiązania związane z higieną. I nie chodzi bynajmniej jedynie o dezynfekcję powierzchni. Także same sprzęty i elementy wyposażenia biur mają teraz spełniać podwyższone standardy sanitarne – wyjaśnia architekt Anna Baczkowska, doradca techniczny w firmie Knauf Armstrong.

Dobre perspektywy dla biurowców?

Czy te pozytywne nastroje to dobry znak dla rynku biurowego? Niewątpliwie model pracy w biurach się zmieni. Trudno jednak sobie wyobrazić zupełny brak powrotu do biur. Jak wynika z analizy Genslera 44 proc. pracowników w ogóle sobie nie wyobraża pracy z domu, a 26 proc. badanych zakłada, że mogłoby to robić 1-2 dni w tygodniu. Tylko 12 proc. amerykańskich pracowników chce wykonywać służbowe zadania z domu w pełnym wymiarze godzin.

Wyniki opublikowane przez instytut Genslera potwierdzają też nowe oczekiwania pracowników. Chcą większej przestrzeni, co zdaje się być naturalną konsekwencją wprowadzania konieczności dystansu społecznego w przestrzeniach i pomieszczeniach publicznych. – Z badań wynika też, iż zarówno młodsi jak i starsi wiekiem pracownicy narzekają na modny w ostatnich latach system rotacyjny przy biurkach. Chcą by to się zmieniło. Pracownikom zależy na miejscu pracy na stałe przypisanym do nich – zauważa Anna Baczkowska.

