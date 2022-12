W Olivia Centre szkoła Thinking Zone istnieje już siedem lat i w efekcie rosnącego zainteresowania właśnie dwukrotnie zwiększyła swoją powierzchnię.

Szkoła zajmuje obecnie już całe piętro budynku Olivia Gate, o łącznej powierzchni 1100 mkw.

Jest to dosłownie i w przenośni brama do największego w Polsce centrum biznesowego, z której okna wychodzą na Olivię Garden z jednej strony, a z drugiej na legendarną Halę Olivię.

Thinking Zone to jednak nie tylko szkoła podstawowa i liceum. Oferuje swoim adeptom pełną ścieżkę edukacji i rozwoju również na późniejszych etapach kariery. Kolejne szczeble edukacji można zdobywać w sąsiadującym z Olivia Centre kampusie Uniwersytetu Gdańskiego, a równocześnie szlifować swoje kompetencje zawodowe w trakcie staży i kursów. Thinking Zone ma rozbudowaną współpracę m.in. przedsiębiorcami skupionymi wokół Coworkingu O4, gdzie wielu młodych, kreatywnych i przedsiębiorczych ludzi rozwija swoje firmy od jednoosobowych działalności po kilkudziesięcioosobowe zespoły i stopniowo wyrasta ponad ramy coworkingu. Taka atmosfera również najbardziej pasowała do koncepcji pracy z nastolatkami: proaktywności, różnorodności, programów wsparcia przedsiębiorczości i tutoringu. Tam na ich kreatywność czeka również środowisko aniołów biznesu, wśród których są twórcy Skype’a czy popularnej gry Angry Birds.

Okazuje się, że nieszablonowa idea ulokowania szkoły w centrum biznesowym niesie ze sobą liczne korzyści dla obu stron. Jak podaje Joanna Roszkowska, prezes zarządu Fundacji Thinking Zone lokalizacja szkoły wciąż nie przestaje zaskakiwać: Często słyszymy o to pytania. Decyzja ta nie była jednak przypadkiem, a celowym i opartym o świadomą i przemyślaną strategię wyborem. Obserwujemy jak swobodne przenikanie się świata edukacji i biznesu kształtuje u naszych uczniów świadomość niezliczonych kierunków rozwoju. A nasz zmieniający się nieustannie świat każdego dnia daje coraz więcej możliwości, oferuje nowe perspektywy i metody działania. To właśnie obecność w centrum biznesowym pozwala uczniom obserwować najnowocześniejsze rozwiązania, mechanizmy adaptacji do zmian i znaczenie relacji międzyludzkich.

Edukacja w szkole opiera się na autorskim programie, który również ma swoje odniesienie do otaczającego szkołę ducha biznesu: Naszym celem jest, aby absolwenci Thinking Zone myśleli krytycznie, byli samodzielni i przedsiębiorczy – mówi Joanna Roszkowska. Posiadali umiejętność zarządzania swoimi emocjami, pracowali zespołowo oraz proaktywnie podchodzili do wyzwań w dorosłym życiu. Powyższe wartości są naszymi drogowskazami. Poza wyjątkowymi programami, do których zapraszamy uczniów, rozwiązania, które zapewne mogą być nowością dla wielu z nich to m. in. brak podręczników - nauczyciele wybierają i przygotowują materiały, które potrzebne będą do zrozumienia danego zagadnienia. W szkole jest też brak dzwonków - w Thinking Zone w ogóle ich nie słychać, a uczniowie sami monitorują upływający czas i uczą się nim zarządzać. Funkcjonują u nas także oceny opisowe, w miejsce tych liczbowych - nasz cel to bowiem przekazanie informacji zwrotnej uczniowi tak, aby pomóc mu na drodze jego rozwoju.

Szkoła dotychczas nie ustępowała ofertą standardowym placówkom oświatowym, a nawet je przewyższała z uwagi na rozwiązania, które są dostępne na terenie Olivii jak profesjonalne centrum fitness, gdzie uczniowie mieli zajęcia, lekcje tańca sportowego, ale także czerpała z bogatej bazy obiektów dostępnych w bezpośredniej okolicy (profesjonalny basen i sala gimnastyczna, gdzie uczniowie mają lekcje lekkiej atletyki i gimnastyki).

Nowa przestrzeń dodatkowo poszerzy ofertę szkoły o możliwość realizacji rozmaitych pasji uczniów, ale rozszerzy się także oferta dla dorosłych. Szkoła rozwija program lekcji szkolnych, jak i zajęć dodatkowych, wśród których są robotyka i programowanie w edukacji wczesnoszkolnej, program rozwoju ekspresji artystycznej Art Zone (fotografia, malarstwo, rękodzieło), Meeting Zone, gdzie uczniowie poznają ścieżki osobiste i zawodowe mentorów ze świata biznesu, nauki czy sztuki. Grow Zone z programem rozwoju duchowego poprzez mindfulness i kursy kreatywnego pisania, a także Sport Zone, Fantasy Zone i wiele innych. W przygotowaniu jest także pracownia malarska Malort dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – mówi Joanna Roszkowska.

- Mix edukacji i biznesu stanowi unikalny przykład symbiozy na niestandardowych polach. Dla Olivii tak nieszablonowy rezydent to również wartość – mówi Maciej Kotarski, dyrektor komercjalizacji w Olivia Centre. Stawiamy na różnorodność oferty i tak, jak w przypadku innych usług, które są dostępne dla rezydentów Olivii, tak i szkoła wnosząca zupełnie inną energię, ciekawość i kreatywność młodych ludzi stanowi wartość samą w sobie. Tym bardziej, że lata działalności Thinking Zone w Olivii pokazały jak bardzo pozytywnie tę placówkę oceniają sami przedsiębiorcy.

- Szkoła od początku swojego istnienia związana jest z Olivią - tutaj powitaliśmy pierwszych uczniów, wielokrotnie świętowaliśmy postępy i osiągnięcia naszych podopiecznych – mówi Joanna Roszkowska. To sprawia, że Olivia stała się zdecydowanie naszym partnerem i wsparciem w zmianach, a uczniowie doskonale odnajdują się w świecie Olivii. Chętnie korzystają z dostępnej tu infrastruktury. Zimą doceniają dobrą komunikację, a wiosną stojaki na rowery i miejsca na hulajnogi. Z fascynacją obserwujemy jak szybko dzieci i młodzież potrafią zgrać się z otoczeniem.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl