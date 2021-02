Sztandarowy projekt Skanska gotowy. Generation Park Y może przyjąć najemców

Generation Park Y wieńczący kompleks biurowy zlokalizowany przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie, został oddany do użytku. Ten 140-metrowy budynek jest najbardziej zielonym wieżowcem w stolicy, oferującym ponadczasowe, zrównoważone powierzchnie biurowe, innowacyjne rozwiązania i imponujący widok na miasto. Będzie to nowa siedziba centrali Grupy PZU, w której pracować będzie kilka tysięcy osób.

Głównym założeniem projektu Generation Park było stworzenie takiego miejsca pracy, które odpowie na potrzeby pracowników wszystkich generacji – stąd jego nazwa. Realizacja kompleksu wystartowała w grudniu 2015 roku. Trzy lata później rozpoczęto wznoszenie 140-metrowej wieży oznaczonej literą Y. Dziś, po ponad 5 latach od startu inwestycji, pozwolenie na użytkowanie otrzymuje jego ostatnia część, a jednocześnie pierwszy wieżowiec Skanska w Polsce i najwyższy biurowiec dewelopera w tej części Europy.

– Generation Park Y to zwieńczenie największego projektu Skanska w Warszawie. Oddajemy naszą flagową inwestycję do użytku i cieszymy się, że na jej pokładzie jest jedna z najważniejszych polskim firm – PZU – mówi Arkadiusz Rudzki, wiceprezes ds. wynajmu i sprzedaży w spółce biurowej Skanska w CEE. – Kompleks Generation Park i jego dotychczasowy sukces komercyjny są potwierdzeniem, że nasza strategia tworzenia ponadczasowych, zdrowych i bezpiecznych powierzchni biurowych, mając przy tym na uwadze zarówno potrzeby ludzi, jak i środowiska naturalnego, przynosi pożądane efekty. W czasach dużej niepewności udało się nam wyznaczyć pewną i stabilną ścieżkę. To niezwykle ważne z punktu widzenia najemców oraz inwestorów – dodaje Arkadiusz Rudzki.

Generation Park Y, fot. Piotr Ostrowski

– Nowa siedziba Grupy PZU to przede wszystkim inwestycja w naszych pracowników. Generation Park Y spełnia najwyższe standardy, jeżeli chodzi o warunki, komfort i bezpieczeństwo ich pracy. Jest to również obiekt bez barier, z którego w pełni będą mogły korzystać osoby niepełnosprawne. Bardzo ważne są dla nas również kwestie ekologiczne, chcemy redukować ślad węglowy naszej organizacji i wspierać rozwiązania przyjazne środowisku, także w architekturze. Dlatego przeprowadzka do najbardziej zielonego biurowca w Warszawie będzie dla nas naturalnym krokiem – mówi Dorota Macieja, członkini zarządu PZU Życie odpowiedzialna za obszar nieruchomości w Grupie PZU.