Szwajcarski startup zadowolony z Placu Zamkowego. Zostaje dłużej na Starówce

Plac Zamkowy, fot. mat. prasowe









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 18 maj 2021 15:09

Ostatnie piętro i relaks na 200-metrowym tarasie. To skusiło szwajcarski start up Batmaid (Vanguard Internet SA), aby nie tylko przedłużyć trwającą umowę z właścicielem budynku Plac Zamkowy – Business with Heritage, ale i powiększyć powierzchnię swojej siedziby. Firma obejmie łącznie około 600 mkw. na ostatniej kondygnacji budynku. Nową powierzchnią najemca będzie mógł się cieszyć już po wakacjach.