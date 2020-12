Szwedzi wchodzą na polski rynek. Kupują biurowiec Skanska za 70 mln euro

To druga faza kompleksu biurowego Spark zlokalizowanego w warszawskiej dzielnicy Wola. Sprzedana nieruchomość została ukończona w I kwartale 2019 roku. Posiada już certyfikaty LEED Platinium oraz Budynek bez barier. Ponadto oczekuje się również, że otrzyma certyfikat WELL Core & Shell (Gold) i zostanie przyjęty do oceny WELL Health-Safety Rating.

Budynek liczy około 19 tys. metrów kwadratowych, z czego 85 procent jest wynajmowane najemcom, m.in. UPC Polska, Grupie PCF, PKO Faktoring i INC Research (Syneos).

Stena Fastigheter to jedna z największych w Szwecji prywatnych firm zajmujących się nieruchomościami, posiadająca 26 tys. domów i 1250 obiektów komercyjnych w aglomeracjach Szwecji. Na arenie międzynarodowej operacje są prowadzone przez Stena Realty.

Stena Realty działa w Holandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, na Węgrzech i w USA. Jak podaje Skanska, nabywca jest jednym z największych szwedzkich funduszy na rynku nieruchomości. Dla szwedzkiego inwestora jest to pierwszy zakup w Europie Środkowo-Wschodniej.

– W tych niepewnych czasach zaufanie i partnerstwo stanowią cenny kapitał. Bardzo nas cieszy, że Stena wchodzi na rynek Europy Środkowo-Wschodniej, zawierając transakcję z tak długoletnim partnerem jak Skanska – podkreśla Arkadiusz Rudzki, wiceprezes ds. wynajmu i sprzedaży w spółce biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej. –Naszym niezmiennym celem jest dostarczanie bezpiecznych, ponadczasowych, zdrowych, zrównoważonych i innowa­cyjnych miejsc pracy. Taki też jest kompleks biurowy Spark. To już drugi biurowiec w War­sza­wie, który sprzedaliśmy w tym roku. Pierwszym był Generation Park Z sprzedany w marcu do Deka Immobilien. Druga połowa roku pokazała ożywienie na rynku i wzrost zainteresowania najlepszymi projektami biurowymi. Uważam, że jakość i bezpieczeństwo są teraz najważniejsze z punktu widzenia najemców i inwestorów. Skanska udowadnia, że potrafi zapewnić jedno i drugie – dodaje Arkadiusz Rudzki.

– Transakcja, której przedmiotem jest biurowiec Spark B - budynek innowacyjny i zrównoważony, położony w najszybciej rozwijającej się dzielnicy biznesowej i biurowej Warszawy - ma dla nas szczególne znaczenie. Od dłuższego czasu poszukiwaliśmy okazji, aby wejść na polski, a przy tym także na warszawski rynek nieruchomości. Spark B pasuje w tym przypadku idealnie, jako nowoczesny, ponadczasowy, certyfikowany w LEED Platinum oraz zbudowany zgodnie ze standardami WELL Gold biurowiec – powiedziała Cecilia Fasth, prezes w Stena Fastigheter AB.