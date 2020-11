Szwedzki FinTech wprowadzi się do Starej Drukarni

Payair Poland, polski oddział szwedzkiej firmy działającej w branży FinTech, oficjalnie wprowadził się do nowego biura w Starej Drukarni, gdzie wynajął ponad 400 mkw. W transakcji najemcę reprezentowała międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield.

Payair Poland to firma z branży IT oferująca rozwiązania z obszaru FinTech – m.in.platformę wspierającą płatności internetowe oraz mobilne, jak i różnorodne rozwiązania płatnicze dla instytucji finansowych. Została założona w 2009 roku w Szwecji, w Sztokholmie. To tam w 2019 roku zdobyła ósme miejsce w rankingu Deloitte "Technology Fast 50 Sweden”. Payair Poland swoją działalność na łódzkim rynku rozpoczęło we wrześniu 2019 roku.

- Bardzo cieszy nas fakt, że Payair wybrało właśnie Łódź na swój zagraniczny oddział. To nie tylko dobra wiadomość dla Łodzi, która pozyskała nową firmę, ale także sygnał dla pozostałych inwestorów, że nasze miasto ma świetnie wykwalifikowanych specjalistów. Wyszliśmy naprzeciw wymaganiom innowacyjnej firmy z sektora IT – Payair Poland, czego efektem było zajęcie tymczasowej lokalizacji w Łodzi, a następnie – przeprowadzka do docelowego biura w Starej Drukarni – mówi Anna Szurek, młodszy negocjator, Dział Powierzchni Biurowych, Cushman & Wakefield.

Payair od ponad 10 lat tworzy innowacyjne rozwiązania związane z płatnościami.

- Nasi pracownicy to światowej klasy specjaliści branży FinTech. Powiększamy nasz łódzki zespół o osoby, które nie boją się wyzwań i pracy w najnowszych technologiach. Wybraliśmy Łódź w dużej mierze ze względu na atrakcyjną lokalizację oraz jej potencjał inwestycyjny i biznesowy. Miasto posiada bogatą ofertę kulturową oraz edukacyjną, a dzięki temu oferuje bardzo atrakcyjny rynek pracy, w szczególności dla ekspertów z branży IT. Jedynym brakującym elementem było biuro. Szukaliśmy miejsca z duszą, które umożliwi nam stworzenie komfortowej, twórczej atmosfery dla naszych pracowników. Taka jest Stara Drukarnia. Postindustrialny klimat tego miejsca, jego charakter, jak i spójna koncepcja całego obiektu pomogły wybrać właśnie tę lokalizację – mówi Piotr Gorzechowski, Head of Payair Poland.

Stara Drukarnia to biurowiec zlokalizowany w Łodzi, przy ulicy Gdańskiej 130. Obiekt został wybudowany w okresie międzywojennym i w przeszłości służył m.in. jako fabryka pończoch oraz drukarnia wojskowa. W latach 2015-2019 został poddany gruntowym pracom remontowym i obecnie oferuje 4700 mkw. powierzchni biurowej.

- Stara Drukarnia jest doskonałym przykładem tego, jak przystosować historyczny budynek do nowych funkcji. W przeszłości funkcjonowała tutaj Drukarnia Wojskowa, zaś aktualnie biurowiec klasy A. W budynku udało się połączyć historię z nowoczesnością – oryginalną czerwoną cegłę, żeliwne słupy z nowoczesnymi rozwiązaniami. Najważniejsze w inwestycji było zachowanie tożsamości miejsca – budynek nazwaliśmy Stara Drukarnia, aby odnieść się do historii miejsca. Stworzyliśmy też projekt „Drukarnia Sztuki", który ma za zadanie wspieranie młodych artystów oraz promowanie sztuki w przestrzeni biurowej. Do momentu skomercjalizowania całego budynku oddajemy powierzchnię artystom, aby mogli tworzyć i tutaj rozwijać skrzydła – mówi Marta Zgłobicka, prezes zarządu, Stara Drukarnia.