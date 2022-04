Szwedzki wieżowiec z drewna zajmie Centrum Kultury Sara

12 tys. metrów sześciennych drewna potrzebowała inwestycja.

Szwedzki wieżowiec z drewna zmagazynuje 9 mln kg dwutlenku węgla.

Szwedzki wieżowiec z drewna ma osiągnąć 75 metrów.

Do wybudowania budynku użyto ponad 12 tys. metrów sześciennych drewna, które pozyskano z lasów znajdujących się zaledwie 60 km od miasta. Drapacz chmur jest w stanie zmagazynować nawet 9 mln kg CO2. Centrum Kultury Sara to kolejny budynek w szwedzkim mieście w całości wykonany z drewna.

- Drewno w budownictwie zachwyca. Budowle tego typu są nie tylko piękne, ale też użyteczne i przyjazne dla środowiska. Skandynawia wyróżnia się jeżeli chodzi o wykorzystanie drewna w budownictwie, ale ten trend wzmacnia się wszędzie, również w Polsce. Z roku na roku powstaje więcej budynków drewnianych, do czego nasza firma również się przyczynia. Zbudowaliśmy dwa osiedla domów jednorodzinnych w technologii prefabrykowanej drewnianej. A w Środzie Śląskiej powstanie unikatowy drewniany biurowiec, jeden z pierwszych budynków tego typu w Polsce będzie stanowił on uzupełnienie naszej budowy dużego osiedla w ramach projektu „Winna Góra” – mówi Mariusz Nowak, wiceprezes zarządu PDD S.A.

Szwedzki i drewniany drapacz chmur

20-piętrowe i mierzące 75 metrów Centrum Kultury Sara zostało otwarte we wrześniu 2021 roku. To kolejna drewniana konstrukcja, która zdobi ulice Skellefteå, szwedzkiego miasta, które krok po kroku rozprawia się z kryzysem klimatycznym. Architekt budynku Robert Schmitz mówił, że wszyscy myśleli, że trochę zwariował proponując drapacz chmur z drewna. Początkowo podejście było pragmatyczne – z drewna miało powstać tylko to, co się uda, ale ostatecznie z tego materiału wybudowano cały budynek.

W Centrum Kultury Sara mieści się sześć scen teatralnych, biblioteka, dwie galerie sztuki, centrum konferencyjne i hotel z 205 pokojami. Całość zbudowana jest z ponad 12 tys. metrów sześciennych drewna, pozyskanego z lasów znajdujących się zaledwie 60 km od miasta. Projekt jest częścią szerszych wysiłków podejmowanych w Skellefteå, mających na celu odzwyczajenie lokalnego przemysłu budowlanego od materiałów szkodliwych dla środowiska. Zwłaszcza, że tradycja budowania z drewna w tym mieście sięga daleko wstecz, bo XVIII wieku. Od imponującego drewnianego mostu ciągnącego się przez lokalną rzekę, po nowszy trzypiętrowy garaż w centrum miasta, wszystko w Skellefteå sprawia wrażenie, jakby było zrobione z otaczających go drzew. W większości przypadków tak naprawdę jest. A ponieważ populacja miasta ma się rozrastać w nadchodzących latach - z 72 tys. do 80 tys. mieszkańców do 2030 roku – miejscowi chętnie podtrzymują zieloną tradycję.

Drewno a ograniczanie wpływu budownictwa na klimat

Drewno najskuteczniej przeciwstawia się trendowi wysokiej emisyjności przemysłu budowlanego. A problem jest duży. Z analizy ONZ wynika, że ponad 38 proc. globalnej emisji dwutlenku węgla jest związane z branżą budowlaną. Sama produkcja cementu jest największym pojedynczym przemysłowym emitentem CO2. Z kolei drewno pochłania CO2 z atmosfery i przechowuje na stałe. Drewno, które jest budulcem Centrum Kultury Sara wychwyciło już 9 mln kg dwutlenku węgla. Oprócz CO2 zmagazynowanego w 12 tys. metrów sześciennych drewna, budynek posiada też panele słoneczne, które mogą zasilać gmach i magazynować nadmiar energii. Projektanci twierdzą, że centrum kultury może „komunikować się” z pobliskimi strukturami i rozprowadzać nadwyżki energii w razie potrzeby.

- Każdy zaprojektowany w naszej firmie budynek wyróżnia się niską emisyjnością, a co za tym idzie też niższymi rachunkami dla mieszkańców. Dodatkowo, wykorzystywana przez nas technologia pozwala żyć w zgodzie z naturą i mieć świadomość, że dokładamy cegiełkę do czystego klimatu – podsumowuje Mariusz Nowak, wiceprezes zarządu PDD S.A.