Szwedzkie centrum technologiczne wybrało Mindspace Koszyki w Warszawie

Mindspace Koszyki oferuje butikową powierzchnię biurową typu flex w samym sercu stolicy.

Grupa LeoVegas bierze biuro dla sześćdziesięciu osób w Mindspace Koszyki.

To pierwsze biuro w polsce szwedzkiej firmy LeoVegas.

Grupa LeoVegas jest międzynarodowym operatorem z branży iGamingu. Otwarcie nowego centrum technologicznego firmy w Warszawie stanowi kluczowy element strategii grupy, której celem jest zachowanie pozycji lidera w zakresie nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań, płatności, a także personalizacji oferty.

Grupa LeoVegas zatrudnia obecnie ponad 850 pracowników i ma w planach znaczące powiększenie zespołu na całym świecie. Oprócz prowadzonych aktualnie rekrutacji w Szwecji, Wielkiej Brytanii i Holandii, Grupa buduje zespół 60 programistów w Warszawie.

Mindspace Koszyki oferuje butikową powierzchnię biurową typu flex. Fot. mat. pras.

Mindspace oferuje hybrydowe rozwiązania biurowe, umożliwiające firmom zarządzanie zespołami oraz ich dynamicznie zmieniającymi się, elastycznymi harmonogramami pracy. Pracownicy Grupy LeoVegas, jako członkowie globalnej sieci Mindspace, będą mogli bezpłatnie korzystać z licznych udogodnień i korzyści w każdej z ponad 30 lokalizacji operatora na świecie, które zlokalizowane są w Europie, Stanach Zjednoczonych i Izraelu.

- Ogromnie cieszę się na naszą współpracę z Grupą LeoVegas. Jesteśmy zaszczyceni, że to właśnie Mindspace Koszyki zostało wybrane na siedzibę firmy w Polsce. Nasza centralna lokalizacja w Warszawie, elastyczność najmu, unikalny design i najwyższy poziom usługi – to tylko kilka z wielu czynników, które wpłynęły na decyzję Grupy LeoVegas o wynajęciu biura właśnie u nas. Obserwujemy, że firmy i ich pracownicy coraz chętniej wracają do biur, o czym świadczy m.in. obłożenie Mindspace Koszyki. Nasza lokalizacja jest wynajęta w ponad 95 proc., a zainteresowanie ze strony małych i średnich firm oraz dużych przedsiębiorstw nie słabnie – powiedział Michał Kwinta, City Lead Poland w Mindspace.

– Jesteśmy niezwykle zadowoleni, że otwieramy nowe biuro w Warszawie. Kluczowym elementem naszej strategii jest pozostanie liderem w zakresie stosowania innowacyjnych rozwiązań, rozwijania nowych produktów oraz sposobów płatności, jednocześnie oferując naszym klientom rozwiązania ściśle dopasowane do ich potrzeb. Nasze nowe centrum technologiczne w warszawskim Mindspace Koszyki pozwoli naszej firmie wkroczyć na zupełnie nową ścieżkę rozwoju – powiedział Magnus Gagnelid, Project Coordinator w LeoVegas Group.

Na powiększenie wynajmowanej przestrzeni w Mindspace Koszyki w ostatnim czasie zdecydowały się m.in.: Billennium, międzynarodowa firma IT, obecnie posiadająca biuro dla 81 osób (poprzednio dla 65) i globalny operator płatności Adyen, który powiększył swoją przestrzeń o 56 stanowisk do pracy (poprzednio dysponował 20 stanowiskami).

Dzięki nieustającemu zainteresowaniu przestrzeniami i dobrym wynikom leasingowym Mindspace - globalny operator przestrzeni flex podjął decyzję o ekspansji warszawskiego oddziału i wynajmie dodatkowej powierzchni do organizacji wydarzeń specjalnych w Hali Koszyki, znajdującej się na I piętrze obiektu.