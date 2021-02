Szybki powrót do biur? Biznes opracowuje różne strategie

Prawie 60 proc. pracowników spodziewa się powrotu do biura do końca I kwartału 2021 r. - wynika z danych zebranych przez CREtech.

Choć nie w każdym przypadku i nie w pełnym wymiarze (zgodnie z potrzebą zachowania dystansu społecznego) ale już wkrótce biura zapełnią się pracownikami. CREtech przeprowadziło wywiady z przedstawicielami firm, m.in. z sektora IT i finansów, pytając o ich politykę powrotu do pracy po pandemii.

Z zebranych danych wynika, że dla badanych bezpieczne i efektywne "sprowadzenie" pracowników z powrotem do biur jest priorytetem.

Będzie to jednak proces wieloetapowy, a powrót do biur na pełny etat zajmie trochę czasu. Wprowadzając ograniczenia dopuszczalnej liczby pracowników w biurze (lub na poszczególnych piętrach), firmy chcą chronić zatrudnionych przed niosącymi ryzyko zakażenia interakcjami społecznymi. Każdy etap zwiększania limitu osób przebywających w przestrzeniach biurowych będzie monitorowany, a zadaniem zespołów HR i działów operacyjnych będzie zapewnienie pracowników, że powrót do pracy jest rzeczywiście bezpieczny.

Zdaniem badanych przez CREtech podejście etapowe jest skuteczną strategią, która, m.in. zmniejsza obciążenie pracowników obiektów, którzy pracują w godzinach nadliczbowych, aby nadążyć za dokładnym harmonogramem sprzątania. Ponadto podejście etapowe zmniejsza ryzyko najgorszego scenariusza, w którym zakażony pracownik wraca do biura i przekazuje chorobę innym.

Inną drogą do powrotu do biur jest - jak pisze portal density.io - opracowanie harmonogramów. Pracodawcy rozważają przydzielanie zmian w zespole i alternatywnych godzin pracy. Podobnie jak w przypadku podejścia etapowego, harmonogram ograniczy liczbę osób przebywających w tym samym momencie na terenie biura. w danej przestrzeni w danym momencie. Zdaniem respondentów, owo podejście może przynieść korzyści pracownikom korzystającym z transportu publicznego. Przyjazd do pracy w godzinach popołudniowych pozwoli uniknąć podróży w godzinach szczytu, a w efekcie zmniejszy ryzyko zakażenia. Strategia naprzemiennego harmonogramu ułatwi również dostosowanie godzin pracy ekip sprzątających.

TARCZA FINANSOWA 2.0 w pytaniach i odpowiedziach Wypełniasz wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR? Masz wątpliwości dotyczące jej zapisów?

NAPISZ DO NAS! Wasze pytania zadamy ekspertom Polskiego Funduszu Rozwoju, którzy podzielą się swoją wiedzą na temat dostępnych rozwiązań. Piszcie: tarcza@ptwp.pl