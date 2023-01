Największy budynek kompleksu Ocean Office Park wzbogacił panoramę krakowskiego Zabłocia. Cavatina Holding prowadzi intensywne prace wznosząc kolejną, tym razem okrągłą konstrukcję budynku D.

Cavatina Holding, mająca swoją siedzibę w Krakowie, to dziś największy polski deweloper biurowy.

W samym Krakowie spółka oddała do tej pory do użytku już sześć budynków biurowych.

Cztery w ramach kompleksu Equal Business Park przy ul. Wielickiej, Tischnera Office oraz Budynek A w kompleksie Ocean Office Park.

To właśnie w tym ostatnim kompleksie zlokalizowanym przy ul. Pana Tadeusza trwają zaawansowane prace przy drugim i trzecim budynku.

Ocean B, który jest zarazem największym obiektem zaplanowanym w ramach Ocean Office Park zaoferuje ponad 26,5 tys. mkw. powierzchni najmu. Obecnie trwają tu drobne prace wykończeniowe jak montaż desek tarasowych na patio czy montaż ścian zielonych. Deweloper jest już w trakcie procedowania uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Z kolei charakterystyczny, okrągły Ocean D, który od września 2023 r. stanie się siedzibą SALESmanago – zaoferuje ponad 4,7 tys. mkw. przestrzeni biurowej na 5 naziemnych kondygnacjach. już w lutym deweloper rozpocznie montaż fasady wraz z pracami wewnętrznymi, np. robotami instalacyjnymi (elektryczne, wodno-kanalizacyjne) oraz robotami murowymi i termoizolacyjnymi.

Ocean Office Park to kolejna inwestycja Cavatina Holding, którą udowadniamy, że dobrze rozumiemy szybko zmieniające się potrzeby firm działających dziś w bardzo dynamicznym otoczeniu rynkowym. Połączenie dobrej lokalizacji, atrakcyjnej architektury i wybranych, najnowszych technologii pozwalających tworzyć komfortowe i zrównoważone środowisko pracy owocują zainteresowaniem ze strony szerokiego grona najemców z różnych branż. Co ważne, proponujemy kompleksowe usługi, które obejmują nie tylko samo dostarczenie najwyższej jakości powierzchni biurowych, ale także i doradztwo, usługi projektowe i wykończeniowe - mówi Natalia Jaglińska, Dyrektor Komercjalizacji w Cavatina Holding.

Ocean Office Park to zespół budynków biurowo-usługowych powstający przy ulicy Pana Tadeusza w Krakowie. Lokalizacja ta zapewnia bezpośredni dostęp do komunikacji miejskiej oraz sprawne połączenie z każdą dzielnicą miasta, w tym szybki dojazd do Rynku czy Kazimierza z jego pełną ofertą kulturalno-rozrywkową.

Nietuzinkowa architektura kompleksu nawiązuje w bezpośredni sposób do jego nazwy – Ocean Office Park. Elewacja budynków biurowych zakłada wykorzystanie technologii „podwójnej skóry", co zwiększa komfort termiczny i akustyczny wewnątrz obiektu dodatkowo podnosząc jego walory wizualne. Nachodzące na siebie warstwy szkła o falistej linii cięcia nadają efekt lekkości i skojarzenie z miękkimi krzywiznami oceanicznych fal.

Kompleks korzysta z najnowszych rozwiązań technologicznych i będzie wyposażony m.in. w system „Integral”, czyli nowoczesne narzędzie technologiczne do zarządzania przestrzenią biurową. Takie rozwiązanie ma zapewnić najemcom dostęp do kompleksowych planów przestrzeni, możliwość rejestracji recepcyjnej, zarządzania salami konferencyjnymi i dostępnymi miejscami parkingowymi.

W sumie kompleks biurowy Ocean Office Park ma zaoferować 52,6 tys. mkw. całkowitej powierzchni najmu oraz 3 tys. mkw. przestrzeni usługowej. W ramach inwestycji powstanie także ponad 850 miejsc parkingowych, z czego ponad 90 proc. w garażach podziemnych. Tereny zielone mają stanowić 6,7 tys. mkw. powierzchni całej inwestycji.

Wśród dotychczasowych najemców kompleksu wymienić można m.in. FLYR, GP Strategies, SALESmanago czy centrum medyczne Pratia.

