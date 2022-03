Szymon Stadnik nowym CEO firmy Itelence. Firma planuje też zatrudnić 200 osób w ciągu 3 lat

Itelence jest dynamicznie rozwijającą się firmą outsourcingową wspierającą międzynarodowych klientów w obszarze nearshoringu i offshoringu przenoszących do Polski procesy back-office, middle-office i IT na różnym poziomie zaawansowania.

Obsługuje międzynarodowe korporacje z obszaru bankowości i ubezpieczeń, FMCG, handlu, produkcji przemysłowej oraz IT.

Firma planuje w ciągu najbliższych 3 lat zatrudnić 200 osób z doświadczeniem w takich dziedzinach jak szeroko pojęte IT, finanse, księgowość i HR.

Szymon Stadnik posiada szeroką wiedzę z zakresu transformacji biznesowej, outsourcingu i przenoszenia procesów biznesowych do Polski, oraz bogate doświadczenie w zarządzaniu zespołami międzynarodowymi. Dotychczas współtworzył i zarządzał ponad 300-osobowym centrum BPO szwajcarskiej grupy FRISTA, świadczącym usługi w zakresie obsługi finansowo-księgowej, IT, HR oraz Customer Service.

Wcześniej dla europejskiej grupy Tally Weijl zbudował od podstaw centrum usług wspólnych w Warszawie. Przez wiele lat pełnił też funkcję Dyrektora Finansowego odpowiedzialnego za region Europy Wschodniej. Swoją karierę zaczynał jako audytor w KPMG. Posiada tytuł biegłego rewidenta oraz jest członkiem stowarzyszenia ACCA.

Polska miejscem idealnym do współpracy i rozwoju dla wielu firm

- Polska jest idealnym wyborem dla korporacji z Europy Zachodniej i USA w ich drodze do transformacji biznesowej i cyfrowej, gdzie w rozsądnej cenie, we współpracy z zaufanym partnerem można przenieść i scentralizować globalne procesy back-office, mając do dyspozycji specjalistów mówiących prawie 40 językami, a także rozbudować międzynarodowe kompetencje middle-office, zarówno w obszarze HR, marketingu, kontrolingu i analityki biznesowej, jak również zbudować wysoko wykwalifikowane zespoły IT w obszarze e-commerce, chmury, AI, BI, cyber bezpieczeństwa, automacji, rozwoju oprogramowania i wdrożeń dużych systemów ERP - mówi Szymon Stadnik, CEO w firmie Itelence.

- Stajemy się konkurencją dla tak zaawansowanych rynków, jak Niemcy czy Wielka Brytania, zarówno pod względem poziomu wiedzy, doświadczenia, jak i znajomości technologii. Z drugiej strony, pozostajemy lokalizacją atrakcyjniejszą cenowo niż Europa Zachodnia – dodaje.

Cel Itelence na najbliższe lata? Podnoszenie wzrostu konkurencyjności korporacji

- Itelence ma przed sobą bardzo ambitne cele wzrostu. Chcemy pomagać międzynarodowym korporacjom w podnoszeniu ich konkurencyjności, budując im w Polsce zespoły najwyższej klasy specjalistów, inżynierów i managerów. Nasi zagraniczni partnerzy są zachwyceni zarówno jakością dostarczanych z Polski usług, niesamowitą elastycznością zespołów jak i wszechstronnymi kompetencjami osób realizujących projekty i dostarczających procesy – tłumaczy Szymon Stadnik.