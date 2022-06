Tak rośnie Revolut w Polsce

Revolut zatrudnia już w Polsce 1000 osób w tym ponad 150 deweloperów i analityków danych.

Firma otwiera nowe siedziby, ale nie skłania pracowników do powrotu do biur po pandemii, ułatwia im pracę zdalną.

Fintech przedłużył możliwość 60 dni pracy z podróży, tzw. workation i zaoferował nowe Wellbeing Days.

Globalnie, w 1 kwartale b.r. na 576 wakatów w Revolut zaaplikowało 250 tys. kandydatów.

Revolut to globalna aplikacja finansowa, którą projektuje i wspiera na co dzień ponad 1000 pracowników w Polsce. Największe na świecie biuro firmy (poza londyńską centralą) znajduje się w Krakowie, ale pracować można z dowolnego miejsca. Firma, mimo końca pandemii, nie nakłania do pracy z biura.

Hub projektowo-inżynieryjny

Jako firma technologiczna prowadząca globalną ekspansję, Revolut inwestuje w nowe kompetencje i zatrudnia pracowników. W Polsce poszukuje kandydatów wielu specjalizacji, jak np. analiza danych, projektowanie produktów, integracje biznesowe (API), kontrola finansowa, raportowanie finansowe, compliance, underwriting kredytowy, modelowanie ryzyka, performance marketing, sprzedaż i tworzenie oprogramowania.

Polska to istotne zaplecze inżynieryjne Revolut. Pomysły, które powstają w naszym kraju są wdrażane w skali globalnej, w postaci innowacyjnych produktów i rozwiązań backendowych. Polacy zajmują wiele kluczowych ról w technologicznych strukturach firmy. Wśród nich są znani polscy informatycy, jak Andrzej Grzesik, principal backend engineer w Revolut czy Wojtek Ptak, head of engineering w Revolut Business.

Revolut zatrudnia w Polsce ponad 150 deweloperów i analityków danych

Główne obszary w jakich pracują to Java, iOS, Android i Web. Poszukiwane specjalizacje to także inżynier bezpieczeństwa, Python, Devops, Backend (Crypto). Miejsce zamieszkania nie gra roli, bo firma nie wymaga pracy z biura. Zgodnie ze strategią elastycznego zatrudnienia można pracować 100% zdalnie w kraju, a jeśli ktoś lubi podróże do 60 dni za granicą.

- Do naszego zespołu technologicznego w Polsce szukamy osób, które są nie tylko najlepsze w tym co robią, ale także chcą się ambitnie rozwijać. Praca w jednym z najszybciej rozwijających się fintechów na świecie to wyzwanie - zachęca

Wojtek Ptak, head of engineering w Revolut Business. mat. pras.

W 7 lat Revolut zdobył 18 milionów klientów indywidualnych i 500 tysięcy klientów firmowych. Polski zespół miał swój udział w tworzeniu takich produktów jak Revolut Junior, Revolut Stays (Noclegi), Kredyty, Ubezpieczenia i Revolut Business. Jesteśmy na etapie ekspansji na kolejne rynki, ale nie zatrzymujemy się z nowościami. By utrzymać tempo rozwoju stawiamy na bardzo mocne wzmocnienie polskiego zespołu - mówi Wojtek Ptak.

RevDev

Revolut organizuje swój pierwszy meetup technologiczny pod nazwą RevDev. To cykl wydarzeń skierowany do entuzjastów technologii, deweloperów i ekspertów IT. Wydarzenia w nowym formacie będą odbywały się cyklicznie w różnych biurach Revolut na świecie. Pierwsze z nich odbędzie się w Polsce. Spotkanie przeznaczone jest dla entuzjastów języka Java i będzie miało miejsce już 21.06 w Krakowie. Na wydarzeniu nie zabraknie ekspertów.

Revolut zadba o komfort

Revolut oprócz ułatwiania pracy z domu oraz wspierania osób, których pasją jest podróżowanie łączone z pracą (tzw. workation), udostępnił pracownikom Wellbeing Days. To dodatkowe, w pełni płatne płatne dni urlopu, na poprawę osobistego dobrostanu, do wykorzystania w ciągu roku.

- W trakcie pandemii COVID-19 przeszliśmy na całkowitą pracę zdalną. Aktualnie wszystkie nasze biura na całym świecie są otwarte i część pracowników się w nich pojawia. Rozrastamy się i otwieramy nowe siedziby - kolejne biura pojawiły się w Madrycie, Barcelonie i w Tokio - mówi Karolina Kubala, employer branding manager w Revolut.

"Wiemy, że pracownicy cenią sobie elastyczność i możliwość wyboru. Dlatego, w Revolut nie trzeba deklarować ile dni w tygodniu pracuje się z biura, a ile z domu. Jesteśmy w tej kwestii całkowicie neutralni. Jeśli ktoś wstaje rano i czuje, że chce dziś przyjść do biura, otwiera aplikację, rezerwuje biurko i przychodzi. Jeśli planował przyjść do biura, ale z różnych przyczyn o poranku okazało się to wyzwaniem - odwołuje swoją rezerwację biurka i tego dnia pracuje z domu.

Są osoby, które chcą pracować 100% zdalnie przez cały rok i nikt u nas ich nie pyta ani nie nakłania do przychodzenia do biura. Dzięki tego rodzaju elastyczności, nasze oferty pracy dostępne są dla kandydatów z całej Polski, a nawet świata. Rekrutujemy zdalnie, przed rozpoczęciem pracy wysyłamy sprzęt do domu, szkolenia też są zdalne.

Każdy pracownik ma indywidualną sytuację życiową i przymuszanie kogoś do pojawiania się w biurze, kiedy jego praca może zostać wykonana całkowicie zdalnie wydaje się być passe. Takie praktyki są sprzeczne z kierunkiem, w którym rozwijamy firmę i naszą kulturę organizacyjną” - dodaje Karolina Kubala.