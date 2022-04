Tak się tworzy "Obiekt bez barier"

Budynek D Nowego Rynku w Poznaniu - to pierwsza inwestycja w regionie zrealizowana zgodnie z certyfikacją WELL Core & Shell i prestiżowym certyfikatem WELL Health-Safety Rating









Fundacja Integracja uznała budynek D poznańskiego kompleksu biurowego Nowy Rynek, zrealizowanego przez firmę Skanska, za obiekt bez barier. To oznacza, że jest w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi, seniorów oraz osób nieposługujących się językiem polskim. To kolejna inwestycja szwedzkiego dewelopera zaprojektowana zgodnie z wymaganiami certyfikacji "Obiekt bez barier".