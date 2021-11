Tak Skanska wspiera najemców w pracy hybrydowej

Innowacyjna technologia pozwala z poziomu telefonu komórkowego obsługiwać system kontroli dostępu do budynku, rezerwacje miejsc parkingowych oraz stanowi środowisko wymiany informacji pomiędzy zarządcą a najemcami.

Wdrożenia dokonała spółka Zonifero.

Kompleks dwóch budynków Centrum Południe we Wrocławiu oraz biurowiec Wave w Gdańsku to łącznie niemal 53 tys. mkw. powierzchni biurowej. Dzięki aplikacji Conected by Skanska, opartej na technologii dostarczanej przez Zonifero, najemcy mogą z pomocą smartfonu w bezpieczny sposób poruszać się po budynku. Aplikacja pozwala na generowanie wirtualnych kart dostępu, zarządzanie strefami kontroli oraz umożliwia wysyłanie gościom kodów QR, za pomocą których mają oni dostęp do określonej strefy budynku lub sali konferencyjnej. Podobnie jest z windami czy innymi częściami wspólnymi. Dodatkowo, system jest w stanie rozpoznawać tablice rejestracyjne pojazdów i przydzielać im odpowiednie miejsca parkingowe.

– Biuro XXI wieku to środowisko, w którym wiele rzeczy dzieje się w tle, bez niepotrzebnego angażowania pracowników, a jeśli ich akcja jest niezbędna, to powinna być możliwa do wykonania z poziomu aplikacji mobilnej, gdyż to właśnie telefon zawsze mamy przy sobie. Skanska dba o zapewnienie najemcom bezpiecznego, ekologicznego i wygodnego środowiska pracy, a usługa Connected By Skanska stała się synonimem innowacji w branży biurowej. Przy kilku naszych projektach zaufaliśmy Zonifero jako dostawcy technologii stojącej za naszą aplikacją i możemy z satysfakcją stwierdzić, że współpraca przebiega bardzo sprawnie - mówi Jakub Zagórski, dyrektor ds. cyfryzacji biznesu.

Cyfrowa platforma, jaką jest Zonifero, pozwala na pełną integrację między systemami kontroli dostępu a systemem parkingowym. Najemcy Skanska, dzięki wprowadzonym rozwiązaniom mogą również zarezerwować biurka, pokoje oraz wezwać serwis, gdy zachodzi taka potrzeba. Goście obsługiwani są za pośrednictwem wirtualnej recepcji, a najemcy mogą wchodzić z bezstykowymi kartami wirtualnymi, eliminując potrzebę posiadania fizycznych kart dostępowych.