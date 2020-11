Tak UL International Polska urządził się w biurowcu Bolero 2

Najnowszy budynek warszawskiego kompleksu Bolero Office Park został wynajęty w całości przez firmę UL International Polska Sp. z o.o. (UL) świadcząca usługi w zakresie testowania, inspekcji oraz certyfikacji w celu uzyskania dopuszczeń produktów elektrycznych, elektronicznych i baterii na rynki globalne. Na blisko 4 000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowo-technologicznej ulokowane zostało nowe centrum badań i certyfikacji najemcy, świadczące usługi dla klientów UL z całego świata.

Budynek został zaprojektowany i wybudowany przez Real Management S.A. specjalnie dla UL. Zastosowano w nim zaawansowane rozwiązania techniczne i jakościowe, kluczowe dla działania centrum badawczego. Dzięki nowemu laboratorium firma będzie mogła m.in. testować baterie i akumulatory średniego rozmiaru, wykorzystywane w produktach konsumenckich i medycznych, sprzęt ITE, elektronikę użytkową, urządzenia medyczne, laboratoryjne i przemysłowy sprzęt sterujący.

Bolero Office Point 2 to trzykondygnacyjny budynek biurowo-technologiczny klasy A położony przy ul. Równoległej 4 w Warszawie. Na trzech kondygnacjach budynku mieści się 2013 mkw. powierzchni użytkowej. Część laboratoryjna mierzy 1725 mkw. i ma 6 m wysokości. Przy budynku znajduje się parking naziemny dla 60 samochodów. Architektura BOP2 – prosta bryła ze szklaną fasadą, nawiązuje stylem do pierwszego budynku kompleksu Bolero Office Park. W lobby budynku, tak jak w Bolero Office Point 1, umieszczono eksponowaną, spiralną klatkę schodową. Sąsiedztwo stacji WKD pozwala na szybki i komfortowy dojazd do centrum miasta, a bliskość lotniska i głównych tras wyjazdowych z Warszawy jest udogodnieniem dla pracowników, którzy często podróżują służbowo. Właścicielem budynku jest Bolero Investments 2 należąca do holdingu Real Management S.A. Budynek został zaprojektowany przez Firma Architekci Dawidczyk & Partnerzy.