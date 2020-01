Tak zmienia się Sky Tower

Sky Kitchen to najważniejszy projekt w Sky Tower. Stanowić będzie synergię 9 oryginalnych propozycji kulinarnych, zlokalizowanych na około 1400 mkw. powierzchni. W 2019 wybrany został wykonawca oraz zatwierdzono projekt. Podpisano również umowę z pierwszym nowym najemcą - Mango Mama. Oferująca egzotyczne dania kuchni indyjskiej i azjatyckiej restauracja dołączy do dwóch lokali - Alyki i Road, które już funkcjonują w obiekcie. Sky Kitchen będzie pierwszym tego rodzaju kulinarnym, butikowym miejscem we Wrocławiu, łączącym wyjątkowe doświadczenia smakowe z intrygującą przestrzenią.

Zmiany na poziomie +1

Na poziomie +1 rozpoczęto wydzielanie części związanej z rozrywką. Jedną z największych atrakcji pierwszego piętra będzie Kolejkowo, z którym w minionym roku podpisano umowę o współpracy. Największa w Polsce makieta kolejowa zajmie powierzchnię ponad 1 500 m kw.

Przebudowie, która miała na celu poprawę dostępności punktów gastronomicznych dla klientów, pracowników biur i turystów, poddano również food court. Strefa została przeniesiona w pobliże głównych ciągów komunikacyjnych, a część najemców relokowana. Jednym z nich jest Express Marche – w efekcie restauracja zyskała nie tylko odświeżone wnętrze, ale także większą, bardziej komfortową powierzchnię. Nową lokalizację ma również Express Oriental. Dzięki tym zmianom wygospodarowano dodatkową powierzchnię biurową dla biotechnologicznego giganta o światowym zasięgu, firmy Qiagen, która w październiku 2019 przedłużyła umowę najmu w obiekcie.

Docelowo znajdzie się tu także powierzchnia dedykowana turystyce z wejściem do Punktu Widokowego oraz kasą biletową. Odwiedzany rocznie przez blisko 300 tys. osób jest jedną z największych atrakcji turystycznych Wrocławia. W planach jest modernizacja 49 piętra wieżowca.

Tenant-mix

Dzięki aktywności Działu Leasingu, Sky Tower zamknął rok 2019 prawie 98% wynikiem komercjalizacji powierzchni biurowych. Oprócz wspomnianej już firmy Qiagen, która przedłużyła umowę i powiększyła wynajmowany metraż o 1 500 m kw., w portfolio najemców biurowych wieżowca znalazło się pięć nowych firm: Proteng Systems, redMustang Agency, DevQube Sp. zo.o., Fenedo, HTNS. Siedmiu kolejnych najemców przedłużyło obecność w obiekcie, a pięciu z nich zdecydowało się na wynajęcie dodatkowej powierzchni.

