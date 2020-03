Tak zmienił się portfel nieruchomości komercyjnych Grupy Develia

Develia to jeden z największych deweloperów w Polsce, realizujący inwestycje mieszkaniowe oraz komercyjne w Warszawie, we Wrocławiu, w Krakowie, Gdańsku, Łodzi i Katowicach. Od 2007 r. Develia (wówczas LC Corp) jest spółką notowaną na giełdzie w Warszawie.

Kontynuując strategię w segmencie komercyjnym, polegającą na budowaniu, komercjalizowaniu i sprzedaży inwestycji, w minionym roku deweloper sprzedał za kwotę 113,2 mln euro biurowce: Silesia Star w Katowicach i Retro Office House we Wrocławiu. Develia zawarła także przedwstępną umowę sprzedaży budynku biurowego Wola Center w Warszawie. Sprzedaż biurowca za 101,9 mln euro została sfinalizowana w styczniu 2020 r.

Obecnie w portfelu nieruchomości komercyjnych Develii znajdują się Arkady Wrocławskie i Sky Tower we Wrocławiu oraz Wola Retro w Warszawie. Do końca roku spółka planuje również zbycie warszawskiego biurowca.

W 2019 r. spółka zainicjowała wdrażanie nowej strategii dla budynku Sky Tower, który docelowo ma stać się obiektem biurowo-usługowo-rozrywkowym. Budynek będzie miał 30 tys. mkw powierzchni biurowej i 23,7 tys. mkw powierzchni handlowo-usługowo-rozrywkowej. Na koniec roku poziom komercjalizacji powierzchni biurowych osiągnął blisko 98 proc. W minionym roku deweloper zatwierdził flagowy projekt Sky Kitchen, urozmaicił najemców dając klientom większy wybór i powiększył ofertę rozrywkową.

W 2019 r. Sky Tower zyskał 9 nowych najemców, a 13 umów zostało przedłużonych, w tym 6 najemców przy przedłużeniu zdecydowało się na dodatkową powierzchnię. W 2020 r. deweloper będzie realizować kolejne działania m.in. dalsze poszerzanie oferty gastronomicznej oraz rozrywkowo-usługowej, tak by do końca 2020 r. zakończyć transformację budynku.

W sumie w całym 2019 roku przychody Grupy ze sprzedaży - z działalności komercyjnej i deweloperskiej (mieszkaniowej) - wzrosły o 2,8% wobec poprzedniego roku i wyniosły 819,3 mln zł.

Zysk netto Grupy wyniósł 117,4 mln zł, czyli o ok. 26,8% mniej niż rok wcześniej.

Skorygowany zysk netto, podstawa do wypłaty dywidendy według polityki dywidendowej, wyniósł 193,3 mln zł, co stanowi wzrost o 16,6% w stosunku do 2018 r.

- Miniony rok dla Develii upłynął pod znakiem sprzedaży aktywów komercyjnych oraz przygotowania kilkunastu projektów mieszkaniowych, które będą systematycznie wprowadzane do oferty w 2020 r. Oczywiście będzie się to przekładać na wzrost sprzedaży, a następnie przekazań w 2021 r. Zakładamy, że zwiększymy sprzedaż mieszkań w ujęciu rok do roku o 30-45% do poziomu 2 000-2 200. Systematycznie realizujemy cele strategiczne, które postawiliśmy sobie na ten rok. Pierwszym krokiem było rozpoczęcie sprzedaży mieszkań w Baltea Apartments w Gdańsku i kolejnego etapu inwestycji Między Parkami we Wrocławiu. Już wkrótce wprowadzimy do oferty kolejne projekty. W przygotowaniu są zarówno nowe inwestycje w Gdańsku, Warszawie czy Wrocławiu, jak również kolejne etapy już realizowanych osiedli – mówi Michał Hulbój, p.o. prezesa Develii.