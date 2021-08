Takich zmian strukturalnych na rynku nieruchomości CEE nie było od 2008 roku

Rewolucja czy ewolucja? Właściwie jedno i drugie - twierdzą eksperci Avison Young. Krajobraz rynkowy uległ zmianie.

Hot or not?

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Rynek nieruchomości magazynowych i logistycznych; największy przegrany w 2008 roku, teraz największy wygrany. Niemal każdy instytucjonalny inwestor poszukuje aktywów z tego sektora, a stopy kapitalizacji ulegają kompresji wraz z każdym kwartałem. Najniższe stopy kapitalizacji nieruchomości magazynowych typu „prime” zostały odnotowane w Czechach na poziomie 4,50%. Z kolei na Węgrzech i w Rumunii stopy kapitalizacji wynoszą odpowiednio 6,50% i 7,50%. W Polsce stopy kapitalizacji osiągnęły poziom około 4,75%, z perspektywą dalszej kompresji w następnych kwartałach.

- Parki handlowe; na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, każdy kraj w regionie CEE odnotował kompresję stóp kapitalizacji w sektorze parków handlowych. W związku z mniejszymi rozmiarami tego typu nieruchomości, odnotowywane wartości transakcji nie są wybitnie wysokie. Natomiast zapotrzebowanie na aktywa tego typu wzrasta, a stopy kapitalizacji dla nieruchomości typu „prime” w Czechach (5,75%) zbliżają się do poziomu centrów handlowych (5,50%). AY spodziewa się, że ten trend się utrzyma, ponieważ inwestorzy szukają aktywów „odpornych na Covid”; dlatego świetną okazją dla inwestorów są transakcje w sektorze parków handlowych w Polsce, gdzie stopy kapitalizacji dla nieruchomości typu „prime” oscylują wokół 7,00% wobec większych centrów handlowych, gdzie stopy kapitalizacji wynoszą ok. 5,75%.

- Nieruchomości biurowe; to za nimi tęsknimy, pracując z domu. Jak prawie zawsze, i tym razem sektor biurowy zdominował całkowity wolumen inwestycyjny, z wynikiem 1,95 miliarda euro, co odpowiadało udziałowi na poziomie 46%. Sektor wcale nie chyli się ku upadkowi; w rzeczywistości, jeśli sięgnąć do raportu AY MULTIVERSE OF WORK widać, że budynki biurowe będą tętnić życiem. Wolumeny transakcyjne potwierdzają również przekonanie inwestorów w tej kwestii, aczkolwiek strategie inwestycyjne uległy dywersyfikacji na inne klasy aktywów omówione w raporcie.