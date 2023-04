Sii podpisała umowę na wynajem pięciu pięter w Olivia Prime, najnowszym budynku Olivii. Łącznie to 10 tys. mkw. powierzchni biurowej.

Sii to firma, która w Olivia Centre swoje biura ma od 2010 roku. Jest to zatem jedna z najdłużej rezydujących w Olivii firm.

Umowa opiewa na łączną powierzchnię 10 tys. mkw.

Sii to największy dostawca usług doradztwa technologicznego, transformacji cyfrowej, BPO i inżynieryjnych w Polsce.

Firma zatrudnia 8 000 osób w 15 oddziałach w największych miastach w Polsce.

Równocześnie ruszyły prace aranżacyjne, które biura Sii podniosą na jeszcze wyższy poziom niż dotychczas.

Prace nad nową aranżacją wnętrz powierzono pracowni Design Anatomy, która już wcześniej projektowała biuro dla koncernu.

5 lat temu, projektując biuro dla Sii postawiliśmy duży nacisk na przestrzenie wspólne – mówi Justyna Biłat, architekt z Design Anatomy.

- Znalazły się w nim strefy do integracji, luźnych spotkań, relaksu i sportu. Po raz kolejny poprzeczka została wyznaczona bardzo wysoko, ale po 5 latach wiemy, że inwestycja Sii w przestrzenie, gdzie pracownicy mogą bardziej swobodnie pracować, spotykać się, relaksować czy bawić, była słuszna i mimo upływu czasu i zmieniających się diametralnie trendów w pracy, dalej korzystnie wpływa na użytkowników powierzchni i pozostaje w pełni funkcjonalna. Po tym czasie jesteśmy bogatsi o doświadczenia użytkowników istniejącej przestrzeni i wiemy też jak zmieniły się ich potrzeby - dodaje.

Biuro Sii, mat.pras.

- Jest to świetna okazja i szansa, aby projektując nowe przestrzenie podnieść standard biura na jeszcze wyższy poziom w obszarze troski o dobrostan pracowników i stworzenie przestrzeni skrojonej na miarę ich wymagań. Skupiamy się w dalszym ciągu na przestrzeniach dostępnych dla wszystkich. W cel projektu wpisany został komfort fizyczny i psychiczny pracowników. Zaproponujemy najnowsze rozwiązania ergonomiczne, chcemy zadbać o klimat w biurze, nie tylko pod względem wizualnym, ale też jakości powietrza czy akustyki. Celem naszych wspólnych działań ma być biuro wspierające wellbeing pracowników, które swoją przyjazność utrzyma przez kolejne 5 lat, a może także dłużej - deklaruje.

Biuro Sii w zieleni

Z rozpoznanych przez Design Anatomy, oraz uzgodnionych z Sii obszarów, nad którymi architekci będą się skupiać jest komfort akustyczny oraz zieleń.

We współczesnym świecie bezustannie otacza nas hałas – podkreśla Justyna Biłat.

- Także w pracy mamy do czynienia z dobiegającymi z każdej strony dźwiękami. Biuro to nie tylko to, co widzimy, ale i to co słyszymy. W biurze mieszają się potrzeby osób o bardzo zróżnicowanych cechach i charakterze pracy. Wielu osobom hałas przeszkadza w skupieniu się na pracy, inni natomiast bez muzyki nie wyobrażają sobie efektywnej pracy. Nadmierny hałas negatywnie wpływa na samopoczucie, staje się niejednokrotnie przyczyną przewlekłego stresu i obniża wydajność - mówi.

- Myśląc o ulepszeniu przestrzeni pracy Sii chcemy stworzyć przyjemne pod względem akustyki środowisko, które zapewni wysoki komfort wszystkim osobom przebywającym w biurze. Dlatego we wszystkich strefach, w które będziemy ingerować przemycimy jak najwięcej elementów poprawiających pochłanianie dźwięków i rozpraszających je. Na rynku jest szeroki wybór rozwiązań, od paneli akustycznych z wełny drzewnej, PET czy filcu, przez lampy akustyczne, zasłony, meble – wszystkie te elementy pomogą nam w działaniach na rzecz poprawy komfortu użytkowników biura - mówi.

Design Anatomy projektując przyjazną dla pracowników przestrzeń może skorzystać ze swojego bogatego doświadczenia w aranżacji przestrzeni zielonych, które zdobyło m.in. realizując egzotyczny ogród Olivia Garden. To również wielokrotnie nagradzana przestrzeń, która stała się zielonym sercem Olivii Centre.

Biuro Sii, mat.pras.

- Kontakt z naturą niezaprzeczalnie korzystny wpływ na dobrostan człowieka - tu z pomocą przychodzi znany doskonale trend biofilic design, który uspokaja, obniża stres, wspomaga regenerację, warunkuje dobrostan i korzyści zdrowotne, pomaga w utrzymaniu równowagi emocjonalnej, wpływa na podnoszenie kreatywności i produktywności, a nawet obniża liczbę absencji w pracy. Rośliny w biurze pomagają także podnieść poziom wilgotności powietrza. We wnętrzach biura Sii chcemy wykorzystać gatunki, które te powietrze oczyszczają, działając jak naturalne filtry pochłaniające szkodliwe substancje. Wiemy także które gatunki oczyszczają powietrze z grzybów i bakterii i na nich skupiamy swoją uwagę myśląc o korzystnie wpływającym na człowieka otoczeniu pracy - mówi Justyna Biłat.

Z dużym optymizmem patrzymy na przyszłość i kontynuację naszej współpracy z Olivia Centre. Cieszymy się, że możemy być częścią przestrzeni, która zapewnia niezwykle komfortowe i atrakcyjne warunki do pracy naszym pracownikom oraz partnerom biznesowym – mówi Izabela Sobolew, Office Manager w Sii Polska.

- Ciekawa i komfortowa przestrzeń, znakomite usytuowanie biura w samym sercu Trójmiasta, a także najwyższe standardy bezpieczeństwa całego obiektu to tylko niektóre z zalet Olivii, które dają nam pewność, że nasi pracownicy będą przychodzili do pracy z satysfakcją - dodaje.

Sii jest naszym partnerem biznesowym od 13 lat i z dużą satysfakcją odbieramy tak duże zaangażowanie firmy w Trójmieście – mówi Bogusław Wieczorek, pełnomocnik zarządu Olivii Centre.

- Jej nieszablonowe podejście do pracowników, wyjątkowe udogodnienia, które na nich czekają w biurze powodują, że ich obecność w Olivii stanowi dużą wartość dla społeczności. Sii jest świadomym i dostrzeganym rezydentem. W tym roku ich projekt EVAA – Ecological Vertical Agriculture Assistant – koncepcja wykorzystująca sztuczną inteligencję do rozwiązania problemu głodu na świecie zdobył główną nagrodę w kategorii Olivia Eco w ramach konkursu Olivia Prize. To inicjatywa, w ramach której przedstawiciele rezydentów wybierają spośród realizowanych przez nich projektów te najciekawsze i o największym potencjale rozwojowym. W ramach projektu Sii rośliny rozwijają się bez wykorzystania gleby, a wszystkie substancje potrzebne im do rozwoju pochodzą z wody i są dozowane przez algorytm odpowiedzialny za monitoring prawidłowego rozwoju rośliny. Projekt już został zauważony na świecie i pokazuje jak ciekawym i wszechstronnym najemcą jest Sii - podkreśla.

